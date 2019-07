CAN 2019 : le Sénégal qualifié pour les huitièmes de finale

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'équipe du Sénégal.

Vainqueur du Kenya (0-3) grâce à un but de Sarr (63') et un doublé de Mané (71', 78'), le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition.

Avec six points, les hommes d'Aliou Cissé assurent leur deuxième place du groupe C et ainsi leur qualification pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

Les Lions de la Teranga l'ont emporté dans leur dernier match de poule contre le Kenya 0-3.

Les Sénégalais devaient impérativement gagner ce match pour s'assurer la qualification au tour suivant et l'ont fait, malgré les embuches.

Alors que les Lions dominaient le début de match, le joueur de Liverpool, récent vainqueur de la Ligue des Champions Sadio Mané, rate un penalty à la 29e minute.

Tiré à ras de terre vers la gauche, il n'a pas réussi à surprendre le gardien adverse.

Le Sénégal revient en 2e période avec les mêmes intentions et c'est le Rennais Ismaïla Sarr qui ouvre la marque (63').

Mané lui emboite le pas huit minutes plus tard et conjure même le mauvais sort à la 78e minute : il tire et marque le second penalty du match, après avoir raté le premier.

Le succès des coéquipiers de Sadio Mané permet à la RDC, dans le groupe A, de s'assurer d'une des quatre places de meilleurs troisièmes.