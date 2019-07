Frank Lampard, nouveau coach de Chelsea

Copyright de l’image Getty Images Image caption Frank Lampard a réalisé un record de 211 buts avec Chelsea.

L'ancien joueur emblématique des Blues a été nommé pour trois saisons au poste d'entraîneur du club londonien.

Frank Lampard, 41 ans, quitte donc Derby County (D2 anglaise).

Il a évolué en tant que joueur pendant treize saisons à Chelsea.

Il remplace à Maurizio Sarri, qui a laissé Stamford Bridge derrière lui le mois dernier pour rallier la Juventus Turin.

Lampard a signé un contrat de trois ans avec les Blues, annonce le club, jeudi.

En tant que joueur, il a passé 13 ans à Chelsea, un club pour lequel il a inscrit un record de 211 buts.

Frank Lampard a porté le maillot de l'équipe d'Angleterre à 106 reprises et a inscrit 29 buts pour l'équipe anglaise.

Lampard a aussi remporté la Ligue des champions en 2012 et l'Europa League en 2013.

Il a brandi quatre coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010 et 2012) et deux coupes de la Ligue (2005 et 2007).