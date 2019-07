Copyright de l’image Reuters Image caption Patrick Kaddu célèbre le but de l'Ouganda à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019

Les joueurs ougandais ont mis fin à leur boycott de la Coupe d'Afrique des Nations après s'être vu promettre par la Fédération ougandaise de football (FUFA) un montant supplémentaire de 6 000 dollars chacun.

L'équipe est arrivée sur le terrain avec trois heures de retard mercredi, après avoir obtenu l'argent supplémentaire.

Ils affronteront le Sénégal vendredi en huitième de finale de la compétition qui a lieu en Egypte.

La FUFA affirme qu'elle avait déjà payé tout ce qu'elle devait dans le cadre de l'accord de pré-tournoi.

Mais l'organe directeur a déclaré que l'importance du match de vendredi les obligeait à agir.

"Compte tenu de l'ampleur et de l'importance du match des Uganda Cranes contre les Lions de la Téranga du Sénégal, des intérêts de la nation, du gouvernement, des sponsors et des supporters courageux, la FUFA a accepté de payer 6.000 USD en plus des termes convenus dans le Code de conduite," a déclaré la Fédération.

Elle a déclaré que les "questions financières" ne seront pas discutées avant la fin de leur participation au tournoi.

Le différend a perturbé les préparatifs des Cranes pour le match contre le Sénégal, mais leur entraîneur, Sébastien Desabre, a assuré qu'il n'y aurait pas d'impact sur l'engagement de l'équipe.

"Nous allons donner le maximum, comme contre l'Egypte, le Congo ou le Zimbabwe", a déclaré l'entraîneur dans une vidéo publiée par la FUFA.

"Nous avons une chance si nous gardons le même moral et la même motivation. Nous avons continué notre travail, et cela montre l'engagement des garçons", a -t-il dit.