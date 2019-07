CAN-2019: le Bénin l'emporte face au Maroc et se qualifie en quarts de finale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les joueurs béninois célèbrent leur qualification en quarts de finale.

Le Maroc entraîné par le Français Hervé Renard, finaliste 2004 et quart de finaliste de la dernière édition, a été éliminé ce vendredi dès les 8es de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), évincé aux tirs au but (4 tirs contre 1) par le Bénin.

A l'issue du temps additionnel, les deux équipes se sont tenues en respect 1-1. Le Bénin, réduit à dix après un carton rouge contre Khaled Adenon à la 90e minute, a résisté face au Maroc pendant les prolongations.

Les Béninois ont ouvert le score par Moïse Adilehou (53e), puis les Marocains ont égalisé par Youssef En-Nesyri (75e). Hakim Ziyech a raté un penalty dans le temps additionnel. A la fin de la prolongation, le Bénin est sorti victorieux des tirs au but (4-1). Les Béninois filent en quarts pour la première fois de leur histoire, en n'ayant toujours pas gagné un match (quatre matches nuls).

"Qu'il pleuve ou qu'il neige, comptez sur nous"