Nigeria-Cameroun: duel de géants

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Super Eagles ont battu les Lions indomptables 11 fois.

Les Super Eagles et les Lions indomptables s'affrontent ce 06 juillet pour une place en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, à 16 h 00 GMT, à Alexandrie.

Les matchs entre ces deux équipes font partie des duels les plus épiques du football africain.

Nigérians et Camerounais, qui se disputent le leadership continental, se sont déjà rencontrés 22 fois.

Les Super Eagles ont remporté 11 des matchs joués contre les Lions indomptables. Quatre victoires pour les Camerounais. Les deux équipes ont fait match nul sept fois.

Leur première rencontre officielle remonte à 1960. C'était un match amical, qui s'est terminé sur un score de nul vierge.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Lions indomptables du Cameroun

Le match le plus récent entre Super Eagles et Lions indomptables a eu lieu en 2017. C'était lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

A domicile, les Nigérians avaient battu les Lions indomptables, 4-0, avant de faire match nul avec eux au match retour, 0-0.

Trois des 22 rencontres entre le Cameroun et le Nigeria ont eu lieu en finale de la CAN, et une autre lors des quarts de finale.

Les Super Eagles et les Lions indomptables ont joué la finale de l'édition 1984 de la CAN, en Côte d'Ivoire. Les Nigérians avaient été battus (3-1) comme lors de la finale de 1988 au Maroc (1-0).