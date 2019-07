Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ancien international sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf

L'ancien international sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf, appelle ses concitoyens à s'unir autour de l'équipe nationale pour pousser les Lions à la victoire finale en Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.

L'équipe du Sénégal rencontre celle de l'Algérie le 19 juillet au Caire.

Elle a battu la Tunisie après un long match de 120 mn sur le score de 1 but à 0.

"On doit continuer cette union sacrée derrière l'équipe, que tout le Sénégal reste debout comme un seul homme pour aller chercher ce trophée qui n'est pas très loin", a déclaré le finaliste de la CAN 2002 à l'Agence de presse sénégalaise.

"Je l'avais dit dès le début, si on privilégie l'unité autour de l'équipe, tout est possible", a insisté El Hadj Diouf, dimanche peu après la victoire du Sénégal sur la Tunisie, en match comptant pour les demi-finales de la CAN 2019.

El Hadj Diouf, qui était de la génération 2002, la première à accéder à une finale de la CAN, appelle aux "porteurs de voix" et autres "guides religieux", ajoutant que le Sénégal "veut gagner et s'il plait à Dieu, ce rêve sera réalisé".

"J'ai toujours prié pour que mes cadets fassent mieux que moi, la Tunisie nous avait battu en 2004, à domicile. Aujourd'hui, nos cadets nous ont vengés", a-t-il estimé.

Le Sénégal s'est qualifié dimanche pour une finale de CAN dix-sept ans après celle qu'il a perdue en 2002 au Mali face au Cameroun.

C'est la deuxième finale de Coupe d'Afrique des nations de son histoire.

Les Lions ont participé à quinze reprises à cette compétition qui en est à sa 32ème édition.