Paul Put limogé de son poste de sélectionneur de la Guinée

Copyright de l’image Getty Images Image caption Paul Put a passé 16 mois à la tête du Syli national de Guinée

Sur 12 matches officiels joués, le syli national a enregistré 5 défaites, 3 victoires et 4 matchs nuls.

Un bilan insatisfaisant selon le président de la fédération guinéenne de football, Antonio Souaré.

Dans sa déclaration, le président de la fédération de football ajoute que l'éviction de Paul Put et du staff technique sont liés également au "climat de méfiance créé et entretenu par le coach entre les joueurs et le staff technique"

Le limogeage du sélectionneur belge intervient dans un climat de soupçons de corruption au sein de la sélection guinéenne.

Suite à l'élimination en huitièmes de finales de la Can, Antonio Souaré a évoqué un présumé racket perpétré par le staff technique à l'encontre des joueurs.

Des accusations démenties par Paul Put. Dans communiqué, il a dénoncé des "mensonges honteux ".

Pour l'instant, aucun nom n'est encore évoqué pour succéder au technicien belge arrivé à la tête du Syli national le 2 mars 2018.

Lire aussi: