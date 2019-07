Les Baréas élevés au rang de chevaliers

Copyright de l’image Getty Images Image caption Madagascar a été l'une des sensations de la CAN 2019

Le président de Madagascar, Andry Rajoelina a élevé au rang de chevaliers les joueurs de l'équipe de football nationale.

Les stars nationales du football malgache, qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, sont rentrées d'Egypte où elles ont été honorées.

Chaque joueur a été élevé au titre de Chevalier de l'Ordre national malgache. L'équipe a également reçu un prix en argent selon le journal en ligne News Mada.

Selon les médias malgaches, ce titre honorifique leur a été attribué grâce à leur exploit à la CAN 2019 et en second lieu aux répercussions qu'a eu leur parcours sur la société malgache.

A lire aussi

Madagascar s'offre un 8e historique

CAN 2019 : les premiers pas de Madagascar

Madagascar se qualifie pour les quarts de finale de la CAN

Trois matchs de préparation de la CAN pour Madagascar

Andry Rajoelina: 'Madagascar va gagner la CAN 2019'

Les joueurs et les entraîneurs ont été reçus par le Président Andry Rajoelina au Palais d'Etat de Lavoloha dans la capitale, Antanananarivo.

Avant la réception officielle, des vidéos montraient des centaines de personnes alignées dans les rues de la ville pour encourager les héros nationaux ont été diffusé sur les réseaux sociaux.

Madagascar a été l'une des sensations de la CAN 2019. Il est sorti leader du groupe B dans lequel loge le Burundi et les ogres Nigérians et Guinéens.

Après avoir battu le Nigeria 2 : 0 et terminé en tête de leur groupe au premier tour, les outsiders de la CAN sont devenus l'un des sujets de discussion de la compétition.

Ils ont battu la République démocratique du Congo au deuxième tour, mais se sont inclinés en quart de finale face à la Tunisie 3 : 0 en quart de finale.

Le président Andry Rajoelina s'était rendu en Egypte pour le match nul du deuxième tour et a déclaré qu'il reviendrait pour voir l'équipe évoluer.

Mais l'élimination de l'équipe nationale n'aura pas rendu possible un nouveau voyage vers l'Egypte.