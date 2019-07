Copyright de l’image Getty Images Image caption Hervé Renard a remporté deux fois la Coupe d'Afrique des nations.

Le sélectionneur français annonce sa démission deux semaines après l'élimination surprise de son équipe aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"Il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c'est une décision inéluctable prise bien avant la CAN 2019", a écrit Renard sur son compte Twitter.

Arrivé à la tête de la sélection marocaine en 2016, il a été sélectionneur du Maroc pendant trois ans et demi.

A la surprise générale, le Maroc, finaliste de la CAN en 2004 et quart de finaliste lors de la dernière édition, a été éliminé le 5 juillet dès les huitièmes par le Bénin après les tirs au but (1-1, 4-1). Une défaite jugée précoce face à une équipe béninoise réduite à 10 et novice à ce stade de la compétition.

Selon Hervé Renard, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, avait été informé et "s'est engagé contractuellement" à respecter cette décision.

Vainqueur de la CAN 2012 avec la Zambie, et de celle de 2015 avec la Côte d'Ivoire, le technicien âgé de 50 ans rappelle avoir ramené le Maroc de la 81ème à la 47ème place au classement mondial de la Fifa.