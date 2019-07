Copyright de l’image Getty Images Image caption Brahimi et Abei ont de nouveaux clubs

L'attaquant algérien Yacine Brahimi a rejoint le club qatari d'Al Rayyan tandis que Mehdi Abeid a signé pour Nantes, en France.

Les deux joueurs ont signé pour trois ans.

Le contrat de Brahimi avec Porto s'est terminé, tout comme celui d'Abeid avec le club français de Dijon.

Abeid, 26 ans, a disputé les trois matches de groupe des Fennecs en Egypte, mais n'a pas participé à la phase à élimination directe.

Brahimi, 29 ans, a disputé deux matchs à la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte, dont une en tant que remplaçant, durant lequel les Fennecs ont battu le Sénégal 1-0 en finale.

Il rendu hommage à Porto, où il a disputé 148 matches avec 39 buts marqués, et aux supporters du club sur les réseaux sociaux.

"À ma famille Portista, vous resterez à jamais dans mon cœur ", a posté Yacine Brahimi sur les médias sociaux.

"A Porto, j'ai passé cinq années inoubliables de ma vie avec ma famille. Ici, j'ai découvert une ville pleine de vie et des gens extraordinaires. Un grand merci à tous les supporters qui m'ont chaleureusement accueilli à mon arrivée et qui m'ont toujours honoré et soutenu, vous êtes formidables", a-t-il déclaré.

"J'aimerais également remercier le président, mes entraîneurs, le personnel technique et mes coéquipiers. Je souhaite de tout cœur beaucoup de succès et beaucoup plus de titres pour le FC Porto", a ajouté l'attaquant.

Pendant son séjour à Porto, il a été élu footballeur africain de l'année 2014 par la BBC.