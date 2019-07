Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Sénégal reste en tête du classement Fifa

Les Lions du Sénégal, vice-champions d'Afrique, restent malgré tout en tête du classement sur le continent.

L'Algérie, nouvelle championne d'Afrique en titre, a fait le plus gros bond.

Les fennecs ont sauté 28 places sur la liste de juillet pour atteindre la 40ème place mondiale et la 4ème en Afrique.

Le Sénégal a conservé la première place sur le continent, grimpant de deux places pour atteindre la 20ème place mondiale - son meilleur classement à ce jour.

Le Nigeria, médaillé de bronze en Egypte, a gagné 12 places, 33e sur la liste mondiale et troisième en Afrique.

Aliou Cissé, plus grand coach de l'histoire du Sénégal?

CAN 2019 : Djamel Belmadi, l'horloger des Fennecs

Cinq choses à savoir sur les Lions du Sénégal

La Tunisie, autre demi-finaliste de la Coupe des Nations, était deuxième en Afrique, derrière le Sénégal, mais a perdu quatre places pour se placer à la 29ème place mondiale.

Copyright de l’image AFP Image caption L'Algérie, nouvelle championne d'Afrique en titre, a fait le plus gros bond.

Surprise, les quarts de finalistes malgaches ont été récompensés pour leur parcours impressionnant en Egypte, avec une progression de 12 places pour atteindre la 96ème place au classement général.

Le Bénin - qui a éliminé le Maroc en huitièmes de finale - a gagné six places et se classe désormais à la 82ème place mondiale, tandis que le Maroc a également gagné six places et pointe à la 41ème place mondiale et la cinquième en Afrique.

L'Egypte, pays hôte de la Coupe des Nations, a gagné neuf places pour se hisser dans le top 50 et à la 49ème place du classement général.

Le Ghana se situe juste en dessous des Pharaons en 7ème position sur la liste africaine après avoir maintenu sa position de 50ème mondial.

La Belgique reste en tête du classement mondial, suivie du Brésil, de la France et de l'Angleterre.

Media playback is unsupported on your device CAN 2019 : Les supporters sénégalais veulent y croire

Top 10 africain au classement Fifa de juillet (position mondiale et mouvement entre parenthèses) :

Sénégal (20, +2)

Tunisie (29, -4)

Nigeria (33, +12)

Algérie (40, +28)

Maroc (41, +6)

Égypte (49, +9)

Ghana (50, 0)

Cameroun (53, -2)

RD Congo (56, -7)

Côte d'Ivoire (57, +5)