Copyright de l’image Getty Images Image caption L'attaquant lillois Nicolas Pepe lors de la 28ème édition du trophée de l'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels de France).

Arsenal espère confirmer le contrat record du club de 51,5 milliards de FCFA (72 millions de livres sterling) par l'ailier ivoirien Nicolas Pepe (Lille) plus tard cette semaine.

Le jeune homme de 24 ans est arrivé à Londres et a passé un examen médical ce mardi avant de signer un contrat de cinq ans.

Les Gunners sont également en pourparlers avec un certain nombre de clubs au sujet du départ possible du défenseur Shkodran Mustafi, 27 ans.

L'Allemand, qui est sous contrat jusqu'en 2021, veut rester et faire ses preuves.

Arsenal est à la recherche d'un accord de prêt ou de transfert permanent pour Mustafi.

Le Français Laurent Koscielny, 33 ans, est un autre défenseur central qui pourrait bien s'envoler pour les Emirats.

Le capitaine de la saison dernière s'entraîne avec les moins de 23 ans et fait face à des procédures disciplinaires après avoir refusé de participer à la tournée de pré-saison d'Arsenal aux Etats-Unis.

Koscielny n'a plus qu'un an de contrat et veut être libéré avec un transfert gratuit, mais Unai Emery, le patron des Gunners, a vu le défenseur dans le cadre de ses plans pour la saison à venir et ne le laissera partir que contre une rémunération appropriée.

Koscielny n'envisage pas de jouer à nouveau pour Arsenal et les négociations avec les parties intéressées sont en cours.

Le directeur technique d'Arsenal, Edu, a rencontré lundi à Londres le président du Stade de Rennes, Olivier Letang, et le représentant de Koscielny, Stéphane Courbis.

Le club espère renforcer sa défense centrale avant la date limite de transfert, le 8 août, et conserver son intérêt pour le latéral gauche du Celtic, Kieran Tierney.