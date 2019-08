Nicolas Pepe : transfert africain le plus cher de la Premier League

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pepe a marqué 23 buts pour Lille la saison dernière

Arsenal a signé l'ailier ivoirien Nicolas Pepe de Lille pour un montant record de 72 millions de livres sterling soit un peu plus de 87 millions de dollars.

Le jeune homme de 24 ans a signé un contrat de cinq ans à l'Emirates Stadium après avoir passé un examen médical mardi.

Pepe a inscrit 35 buts en 74 matches de Ligue 1 pour Lille, qu'il a rejoint depuis Angers en 2017.

"C'est très émouvant d'être ici", souligne Pepe. "J'ai parcouru un long chemin et j'ai beaucoup lutté, alors signer pour ce grand club est une grande récompense."

Il devient le quatrième joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League après Paul Pogba (107 M $) et Romelu Lukaku (90 M $) et Virgil van Dijk (90 M $), le défenseur de Liverpool.

"C'était important de prendre la bonne décision et je suis convaincu qu'Arsenal est le bon choix" a ajouté Pepe qui portera le maillot numéro 19 pour Arsenal.

Au cours de la saison 2018-19 Ligue 1, seul Kylian Mbappe du Paris St-Germain a eu plus de buts et de passes décisives que Pepe.

"Nicolas est un ailier talentueux et très apprécié, recherché par de nombreuses équipes européennes de premier plan", a déclaré Unai Emery, l'entraîneur des Gunners.

"Le recrutement d'un ailier de haut niveau a été l'un de nos principaux objectifs dans cette période de transfert et je suis ravi qu'il se joigne à nous".

"Il ajoutera du rythme, de la puissance et de la créativité, dans le but d'apporter plus de but à notre équipe."

Départs massifsde Lille ?

Pepe a été le deuxième joueur à quitter Lille jeudi, l'attaquant portugais Rafael Leao (moins de 21 ans) ayant rejoint l'AC Milan plus tôt dans la journée pour 32 millions de dollars.

Thiago Mendes et Youssouf Koné ont rejoint Lyon pour respectivement 24 et 10 millions de dollars et Anwar El Ghazi a signé un contrat de prêt de 10 millions de dollars avec Aston Villa, ce qui lui a permis à Lille de vendre des joueurs pour 163.796.000 $ !

En comparaison, Lille a dépensé 51 millions de dollars pour recruter des joueurs cet été, et le déplacement du Nigérian Victor Osimhen du RSC Charleroi, leur plus grosse dépense plafonne à 13 millions de dollars.

Lille a terminé deuxième en Ligue 1 la saison dernière, à 16 points du champion PSG.