Copyright de l’image Getty Images Image caption Florent Ibenge, l'entraineur de RDC qui vise le sacre continental au Gabon

Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo, Florent Ibenge, a démissionné mercredi.

Selon des medias locaux, le coach a été perdu par le parcours peu glorieux des Léopards à la dernière CAN.

"C'est fort possible que cela soit mon dernier match avec les Léopards. On attend de parler avec le président. C'est fort possible", avait-il déclaré après la défaite contre Madagascar.

Il a été nommé en août 2014 à la tête de l'équipe nationale congolaise.

Il a souhaité "bon vent" à son successeur après sa démission.

"Ce n'est pas la personne d'Ibenge qui compte. C'est l'équipe nationale de la RDC. Je lui souhaite tout le meilleur. J'espère qu'il pourra emmener l'équipe nationale encore plus loin que j'ai pu faire », a t-il déclaré.

Lire aussi:

CAN : Florent Ibenge lâche ses 24 Léopards

CAN 2017: 31 Léopards présélectionnés

Ibenge est un ancien footballeur international congolais.

Sous son ère , les Léopards de la RDC ont réussi à entrer durant trois années de 2016 à 2018 dans le top 50 mondial au classement de la FIFA.

Lire aussi:

CAN 2019 : à la rencontre des Léopards de la RDC

Mais, l'équipe râte la qualification à la coupe du monde 2018 en faisant match nul 2-2 contre la Tunisie, chez elle, alors que le score était de 2-0 à 15 min de la fin.

Pour les éliminatoires de la CAN 2019, malgré le retour de cadres comme Bolasie et Bakambu, l'équipe ne prend qu'un point sur 6 possible contre le Zimbabwe avec une défaite à domicile et un nul à l'extérieur.