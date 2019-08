Copyright de l’image Getty Images Image caption Romelu Lukaku à l'Inter de Milan

L'Inter de Milan a conclu un accord avec Manchester United pour recruter l'attaquant Romelu Lukaku pour un montant qui pourrait atteindre 80 millions d'euros.

En juillet, Manchester United avait rejeté l'offre de 54 millions de livres sterling de l'Inter pour Lukaku.

L'international belge Lukaku, 26 ans, s'est entraîné ces deux derniers jours dans son ancienne équipe d'Anderlecht.

L'agent de Lukaku, Federico Pastorello, s'est envolé mercredi pour Londres afin de tenter de résoudre le problème.

Plus tard dans la soirée, Pastorello a posté une photo d'eux sur Instagram à bord d'un jet privé avec la légende : "Prêt à décoller. Direction Milan."

L'entraîneur de l'Inter, Antonio Conte, qui voulait recruter Lukaku alors qu'il était le patron de Chelsea, a déclaré qu'il restait sa cible numéro un.

"Je le considère comme un joueur qui pourrait améliorer notre équipe.", ajoute -t-il.

Lukaku a quitté Everton pour rejoindre United en 2017 et n'était alors que le quatrième joueur à marquer 80 buts en Premier League avant d'avoir 24 ans - après Michael Owen, Robbie Fowler et Wayne Rooney.

Au cours de sa première saison, Lukaku est devenu l'un des 11 joueurs de United à avoir marqué 25 buts ou plus dans une saison depuis 1992-93.

Cantona, Andy Cole et l'actuel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer (25 chacun) font partie des attaquants qui n'ont jamais égalé les 27 buts inscrits par Lukaku lors d'une campagne à United.

Cependant, 26% de ses buts à United - 11 sur 42 - ont été inscrits au cours des deux premiers mois de sa carrière à Old Trafford.

Il a marqué 42 buts en 96 sélections pour United.

Le départ imminent de Lukaku laisse United avec seulement trois attaquants bien établis - Rashford, Anthony Martial et Alexis Sanchez - en plus des jeunes Angel Gomes, Mason Greenwood et Tahith Chong.