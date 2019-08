Copyright de l’image Getty Images Image caption Alex Iwobi quitte Arsenal après avoir disputé 149 matches avec les Gunners depuis ses débuts en octobre 2015.

Everton a signé un contrat de cinq ans avec l'attaquant Alex Iwobi d'Arsenal pour un montant qui pourrait atteindre 41 millions de dollars.

Iwobi est un joueur clé des Gunners qui a à son compteur 15 buts en 149 matches.

L'attaquant nigérian est la septième recrue de Marco Silva pour l'été.

"Alex était l'une de nos principales cibles pour cette fenêtre du mercato et je pense qu'il est une recrue fantastique. C'est un ailier direct et habile, un milieu de terrain offensif qui travaille toujours très dur", a déclaré l'entraîneur d'Everton.

"Il est encore jeune, mais il a déjà beaucoup d'expérience de haut niveau - 100 matches de Premier League, plus en Europe et de nombreux matches internationaux".

"Alex correspond exactement au profil du joueur que je veux. Il a hâte de se joindre à Everton et de passer à l'étape suivante de sa carrière, pour nous aider à rivaliser avec les équipes les plus fortes de la ligue et à réaliser son potentiel dans notre club."

Iwobi, dont l'arrivée a été annoncée plus de quatre heures après la fermeture du mercato, rejoint le gardien Jonas Lossl, le défenseur Djibril Sidibé, les milieux de terrain Andre Gomes, Fabian Delph et Jean-Philippe Gbamin et l'attaquant Moise Kean.

Everton avait une offre initiale de 36 millions de dollars rejetée par Arsenal.

La deuxième proposition de 41 millions de dollars avec d'auteurs avantages dans le contrat - a été acceptée.

La saison dernière, Iwobi a joué régulièrement sous la houlette de l'entraîneur Unai Emery, à l'exception de trois matches de Premier League, et il a marqué lors de la finale de l'Europa League contre Chelsea, sa dernière apparition en club.

La concurrence s'est intensifiée pour le poste d'Iwobi à Arsenal après l'arrivée de Nicolas Pepe de Lille pour un record d'achat de 87 millions de dollars.

Iwobi entame maintenant un nouveau chapitre de sa carrière à Everton, alors que les Toffees visent une amélioration par rapport à la huitième place de la saison dernière.

Pour ce faire, Silva a remodelé son effectif au cours de l'été avec sept arrivées et neuf départs.