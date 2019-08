Mané et Salah out pour le Prix du meilleur joueur UEFA

Copyright de l’image Getty Images Image caption Messi, Ronald et Van Dijk nominés pour le prix du meilleur joueur UEFA.

L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi, la star de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo et le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk, qui a remporté la Ligue des champions avec Liverpool, ont été sélectionnés par un jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa et de 55 journalistes.

Copyright de l’image PAUL ELLIS Image caption Sadio Mané et Mohamed Salah non retenus pour le prix du meilleur joueur UEFA.

Les deux attaquants africains des Reds, Sadio Mané et Mohamed Salah, champions d'Europe en titre avec leur club, n'ont pas été retenus dans la liste des trois favoris. Le Sénégalais, vice-champion d'Afrique avec son pays, a inscrit 22 buts en Premier League et 4 buts en Ligues des Champions sous les couleurs de Liverpool, la saison dernière.

Tandis que l'Egyptien, auteur d'une Coupe d'Afrique des nations mitigé, est co-meilleur buteur du Championnat anglais avec 22 buts en 38 matches. Il a aussi marqué 5 buts lors du dernier exercice de la Ligue des Champions.

Les deux joueurs sont néanmoins nominés pour le trophée THE BEST de la FIFA.

Copyright de l’image VALERY HACHE Image caption Andre Iniesta, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo attendent l'annonce du "Prix du meilleur joueur européen en 2012", le 30 août 2012 à Monaco.

Créé en 2011, ce premier a été remporté pour la première fois par Lionel Messi, qui l'a de nouveau décroché en 2015. L'Espagnol Andrés Iniesta l'a remporté en 2012, Franck Ribéry en 2013 et Cristiano Ronaldo en 2014, 2016 et 2017.

Chez les dames, le jury a retenu trois joueuses de l'Olympique lyonnais, vainqueur de la Ligue des champions: l'Anglaise Lucy Bronze, la Norvégienne Ada Hegerberg et la Française Amandine Henry.

Les lauréats seront annoncés le 29 août lors du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions.

En 2018, c'est le Croate Luka Modric (Real Madrid) et la Danoise Pernille Harder (Wolfsburg) qui avaient été honorés.