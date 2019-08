Une cheffe kenyane 'bat le record du marathon de cuisine'

Copyright de l’image Maliha Mohammed Image caption Maliha Mohammed est sur le point de battre le record du marathon de cuisine.

Un chef kenyan a établi un nouveau record du monde pour le temps de cuisson le plus long, après 75 heures non-stop de cuisson.

Maliha Mohammed a commencé sa tentative jeudi à 10h00 heure locale dans la ville côtière de Mombasa.

Elle a terminé son marathon dans un restaurant local dimanche à 13 h 03, heure locale.

Si cela est vérifié par Guinness World Records, elle aura battu le record officiel établi par un cuisinier américain, Rickey Lumpkin - il a cuisiné pendant 68 heures, 30 minutes et une seconde en avril 2018.

Mme Mohammed a préparé 400 plats - y compris des recettes locales et internationales - dont la plupart ont été offerts aux refuges et aux orphelinats.

Pendant son temps épique dans la cuisine, elle ne se reposait que 30 minutes toutes les 12 heures.

Après son exploit, elle a dit aux journalistes : "le voyage a été fatigant. Mes jambes sont très douloureuses, mes yeux me font mal par manque de sommeil, mais je suis reconnaissant d'y être parvenu."

Ali Hassan Joho, gouverneur de Mombasa, a félicité la jeune femme de 36 ans, qui devient le premier Africain à battre ce record.

"Vous avez non seulement fait la fierté de Mombasa et du Kenya, mais aussi de tout le continent africain. Vous avez incarné le véritable esprit d'endurance et de résilience d'une femme africaine, en bravant la chaleur et en ne dormant pas pendant plus de 75 heures tout en mettant en valeur vos talents culinaires", a t-il écrit sur Facebook : .