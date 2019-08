Ajara Nchout nomminée pour le but en or de l’année

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ajara Nchout Njoya, l'attaquante camerounaise

La footballeuse camerounaise Ajara Nchout figure sur une liste très sélecte qui inclut des noms du football féminin mondial comme Billie Simpson des Cliftonville Ladies ou des joueurs plus connu comme Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic.

Tous sont en course pour être nominées pour le prix Puskas du plus beau but de l'année.

Les 10 nominés font maintenant l'objet d'un vote public sur le site Internet de la FIFA, qui est accessible jusqu'au dimanche 1er septembre.

Les trois premiers après le vote du public seront départagés par un panel de la FIFA qui décidera du but gagnant pour l'année 2019.

Le nom du vainqueur sera annoncé lors de la remise des FIFA Football Awards à Milan le 23 septembre.

A lire aussi

Coupe du Monde Féminine: la Fifa engage une procédure contre le Cameroun

Mondial féminin : une enquête exigée sur les incidents de Cameroun-Angleterre

Défaite des Black Queens du Ghana

Les buts féminins

Simpson a effectué une volée à partir de sa propre moitié de terrain contre Sion Swifts dans la Premiership d'Irlande du Nord en août 2018.

Media playback is unsupported on your device Billie Simpson struck a wonder goal for Cliftonville Ladies against Sion Swifts in the Northern Ireland Women's Premiership

Ajara Nchout Njoya, est une footballeuse camerounaise évoluant au poste d'attaquante dans le championnat féminin de Norvège.

La footballeuse camerounaise a inscrit un magnifique but contre la Nouvelle Zélande lors du mondial féminin.

Media playback is unsupported on your device Nchout fait tourner deux défenseurs pour donner l'avantage aux Camerounais.

La volée d'Andros Townsend pour Crystal Palace contre Manchester City en décembre est également sur la liste des finalistes.

Ibrahimovic de LA Galaxy, qui a remporté le prix en 2013 pour son extraordinaire but en Suède contre l'Angleterre, est de nouveau en lice, cette fois pour sa volée en roue arrière contre le Toronto FC en septembre dernier.

Le talisman de Barcelone l'argentin Messie est maintenant nominé pour une septième fois, mais n'a pas encore remporté le prix.

L'internationale féminine de la République d'Irlande Stephanie Roche a été nominée pour le Puskas Award en 2014 tandis que Matty Burrows de Glentoran a été finaliste en 2011 après une volée en arrière dans un match contre Portadown en octobre 2010.

Le défenseur Simpson est un international senior d'Irlande du Nord.

Les nominés aux prix Puskas

Matheus Cunha (RB Leipzig - Bayer Leverkusen - 6 avril 2019)

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy c. Toronto FC - 15 septembre 2018)

Lionel Messi (Barcelone - Real Betis - 17 mars 2019)

Ajara Nchout (Cameroun - Nouvelle-Zélande, Coupe du Monde Féminine de la FIFA - 20 juin 2019)

Fabio Quagliarella (Sampdoria v Napoli - 2 septembre 2018)

Juan Fernando Quintero (River Plate - Racing Club - 10 février 2019)

Amy Rodriguez (Utah Royals v Sky Blue FC - 16 juin 2019)

Billie Simpson (Cliftonville Ladies v Sion Swifts - 9 août 2018)

Andros Townsend (Crystal Palace v Manchester City - 22 décembre 2018)

Daniel Zsori (Debrecen FC / Ferencvaros - 16 février 2019)