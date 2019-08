Le manager de Manchester United soutient Paul Pogba, victime d'attaques racistes

Copyright de l’image Reuters Image caption Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer et Paul Pogba.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, affirme que les entreprises de réseaux sociaux doivent arrêter la propagation de la haine, après que son milieu de terrain, Paul Pogba, ait été victime d'insultes racistes en ligne la semaine dernière.Le Français est devenu le troisième joueur en une semaine à être victime d'injures racistes sur les réseaux sociaux à la suite d'un penalty manqué contre les Wolves."Paul est un personnage fort - ça le rend plus fort," dit le Norvégien."Nous devons faire quelque chose et les autorités doivent faire quelque chose", a-t-il ajouté.

Comment le football lutte-t-il contre le racisme sur les médias sociaux ?Solskjaer est le dernier du club, après le défenseur Harry Maguire et l'attaquant Marcus Rashford, qui appelle à des actions plus fortes. L'ancien défenseur Phil Neville a également suggéré aux joueurs de quitter les réseaux sociaux en signe de protestation."Les réseaux sociaux sont un endroit où Harry [Maguire] dit que les gens se cachent derrière de fausses identités - ce n'est pas à moi de les changer", a ajouté Solskjaer, qui a également dit qu'il n'interdira pas aux joueurs d'utiliser les réseaux sociaux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Tammy Abraham de Chelsea a subi des attaques racistes sur les réseaux sociaux après son penalty décisif manqué en Super Coupe contre Liverpool.

La semaine dernière, Chelsea a condamné les " posts abominables " visant Tammy Abraham après son penalty décisif manqué en Super Coupe contre Liverpool. Dimanche, l'attaquant de Reading, Yakou Meite, a dénoncé les injures racistes qui lui ont été envoyées sur les réseaux sociaux après que son tir ait été bloqué par le gardien adverse.Plus tôt cette semaine, Twitter a déclaré qu'il rencontrerait des représentants de United et des militants anti-abus de Kick It Out.

Mantuidi et Moïse Kean, soutenus par la Fédération française de football De son côté, Solskjaer a déclaré qu'il ne changerait pas sa politique d'avoir deux tireurs pour les tirs au but à la suite de la réaction négative au sujet de sa tactique lors du match nul 1:1 contre les Wolves.A l'occasion d'une victoire 2:1, Pogba a marqué un penalty et, après une discussion avec Rashford, il a décidé de tenter un coup franc. Cependant, son tir a été arrêté par Rui Patricio. Une semaine plus tôt, Rashford avait inscrit le but de la victoire 4:0 sur Chelsea.Solskjaer a déclaré : "Je suis sûr que vous allez voir Pogba marquer un penalty pour United à nouveau. Ne soyez pas surpris si Marcus ou Paul marquent le prochain. Il n'y a pas de combat entre eux."