Ligue des champions : Ahly bat Atlabara, 9 buts à 0

Les Egyptiens avaient remporté la manche aller pars 4 buts à 0. Ils ont eu l'avantage de jouer les deux matchs à Alexandrie, car le stade national du Soudan du Sud, situé à Juba, la capitale, est en cours de rénovation.

Les Diables Rouges s'imposent 13-0 sur les deux rencontres et obtiennent leur plus grande victoire en Ligue des champions, une compétition qu'ils ont remportée huit fois.

Avec les résultats des deux matchs, Al Ahly dépasse le score obtenu par les Young Africans, une équipe tanzanienne, il y a 10 ans, dans la même compétition.

Al Ahly a inscrit quatre buts dans la première moitié du match retour. Il a obtenu cette large victoire grâce à un triplé de Hussein Elshahat, des doublés de Salah Mohsen et de Hamdy Fathy, un but d'Ahmed Fathy et un but contre son camp de Mustafa Selim.

El Shahat a inscrit deux de ses trois buts à une minute de la fin de la seconde période.

Le club égyptien s'est qualifié pour le premier tour de la Ligue des champions.

Il va rencontrer, pour son prochain match, le vainqueur du match entre Cano Sport de la Guinée-Equatoriale et Mekelle d'Ethiopie.