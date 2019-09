Le Bissau-Guinéen Ansu Fati fait sensation en Liga

Copyright de l’image Soccrates Images Image caption Ansu Fati, lors du match du FC Barcelone contre Osasuna, samedi 31 aoû 2019

L'ailier gauche a marqué son premier but pour le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, lors du match nul (2-2) très mouvementé contre Osasuna, samedi.

Fati est le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone en Liga, à 16 ans et 304 jours. Il est le troisième plus jeune buteur de l'histoire de la Liga après le Camerounais Fabrice Olinga (16 ans, 98 jours), de Málaga, et l'Espagnol Iker Muniain (16 ans, 289 jours), de l'Athletic Bilbao.

Lire aussi :

Patrick Kluivert rejoint le Barça en tant que directeur de la formation

Samedi, Fati s'est interposé entre les défenseurs d'Osasuna, Nacho Vidal et Aridane Hernandez, pour marquer d'une superbe tête et égaliser (1-1) à la 51e minute.

Le jeune ailier gauche fait partie de La Masia, l'académie des jeunes de Barcelone, depuis 2012. Il est arrivé en Espagne à l'âge de six ans, avec sa famille.

Il n'a jamais joué pour son pays. Des médias espagnols affirment que l'Espagne souhaite l'enrôler dans ses petites catégories nationales.

Copyright de l’image Tim Clayton - Corbis Image caption Ansu Fati, lors du match FC Barcelone-Betis Séville, dimanche 25 aoû 2019

"Je ne savais pas. C'est un honneur", a-t-il dit en apprenant d'un journaliste, à la fin du match, qu'il était le buteur le plus jeune de l'histoire de son club.

"Mais je ne savais pas qu'il était si bon !"

"Je savais qu'il aimait le football, comme n'importe quel autre enfant africain. Mais je ne savais pas qu'il était si bon !" a déclaré Bori Fati, son père, la semaine dernière.

Fati a rejoint l'équipe des jeunes de Séville en 2010. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont ensuite voulu l'enrôler. Le Real a offert plus d'argent, mais la famille du jeune prodige a opté pour le Barça

Copyright de l’image Getty Images Image caption Fati célébrant son premier en Liga, samedi 31 août 2019

Aujourd'hui, Fati est le joyau de la Juvenil A, la sélection des moins de 19 ans du FC Barcelone.

"Il a beaucoup confiance en lui-même. (…) Je pense que c'est le plus jeune que j'ai fait jouer. Il peut faire de bonnes performances pour nous", a réagi Ernesto Valverde, l'entraîneur du FC Barcelone.

"Je n'oublierai jamais ce jour pour le reste de ma vie", a écrit Fati sur Instagram.

"C'est un rêve (…) pour tous les garçons de La Masia : débuter au Camp Nou et partager les vestiaires avec les meilleurs joueurs du monde", a-t-il ajouté.

Lire aussi :

Ligue des Champions: les affiches sont connues

Le FC Barcelone a perdu son match de la première journée, contre l'Athletic Bilbao. Il a battu le Betis Séville, le week-end dernier. Samedi, il a joué sans ses attaquants vedettes, Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé, tous blessés.Le Bissau-Guinéen Ansu Fati fait sensation en Liga