André Ayew a l'intention de rester à Swansea City

Copyright de l’image Huw Evans picture agency Image caption André Ayew a marqué une fois pour Swansea City cette saison.

L'attaquant ghanéen avait été prêté à Fenerbahçe la saison dernière et devait partir du club cet été.

Ayew, 29 ans, a déclaré qu'il avait reçu des offres de plusieurs clubs avant la date limite de transfert européen de lundi, mais avait choisi de rester au Liberty Stadium.

"Le club était au courant des options, mais il a clairement indiqué qu'il voulait que je reste", a-t-il déclaré.

"J'aime beaucoup mon football à Swansea et je n'aimerais rien de plus que de faire partie de cette équipe".

"Je me sens chez moi ici et parfois tu dois aller avec ce que ton cœur te dit. Je crois que nous pouvons accomplir de grandes choses. Je suis prêt à continuer et à me lancer".

Ayew a rejoint Swansea en 2015 et sa forme exceptionnelle lui a permis de réaliser un transfert de 20,5 millions de livres sterling à West Ham en 2016.

En janvier 2018, il revient à Swansea avec un contrat record en club, mais ne parvient pas à les sauver de la relégation en Premier League et rejoint Fenerbahçe en prêt en juillet 2018.

Ayew a participé au match victorieux de Swansea à Leeds United samedi dernier, qui lui a permis de prendre la tête du championnat.