L'attaquant sénégalais Mbaye Diagne au Club Bruges

L'attaquant sénégalais Mbaye Diagne a été prêté par le champion de Turquie Galatasaray au Club Bruges pour une saison entière.

La saison dernière, à 27 ans, il a marqué 30 buts en 29 matches de Super Ligue l'an dernier pour finir meilleur buteur et a aidé le géant turc à réaliser un doublé en championnat de Turquie.

Son changement de club fait suite à l'arrivée de l'expérimenté attaquant colombien Radamel Falcao, venu de Monaco.

"Je n'oublierai jamais ce que nous avons accompli ensemble. Galatasaray fera toujours partie de moi", écrit Diagne sur les médias sociaux.

Il n'a pas réussi à marquer en trois matches cette saison pour Galatasaray, mais il pourrait les affronter en Ligue des champions de l'UEFA car ils font partie du même groupe que le Club Bruges.

Son contrat au sein de l'équipe turque court jusqu'à l'été 2023.

Le grand voyageur Diagne a déjà joué en Belgique avec Westerlo et Lierse, en Italie (AC Bra et Juventus), en France (Ajaccio), en Hongrie (Ujpest), en Arabie Saoudite (Al Shababab), en Chine (Tianjin Teda) et en Turquie (Kasimpasa).

Diagne a joué cinq fois pour le Sénégal, qui s'est classé deuxième à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Egypte.