L'ancien milieu de terrain de l'Inter Milan McDonald Mariga a été autorisé à se présenter aux prochaines élections législatives partielles dans la circonscription de Kibra, dans la capitale du Kenya, Nairobi.

La circonscription est connue comme étant le chef-lieu de Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique de l'Est.

Mariga a été désigné candidat du Parti du Jubilé, la formation du président Uhuru Kenyatta, à l'issue d'un entretien en face à face avec des responsables du parti lundi.

Il est le footballeur le plus titré d'Afrique de l'Est avec une Ligue des champions de l'Uefa, un titre de champion de la Serie A italienne et une Coupe d'Italie qu'il a remportée avec l'Inter Milan sous la houlette de José Mourinho en 2010.

Plus tard, il a eu du mal à attirer l'intérêt des grands clubs à cause de ses blessures. Son dernier passage professionnel a été au Real Oviedo, club espagnol de deuxième division, en 2017.

L'ex-international de 32 ans a déclaré aux médias locaux qu'il investissait la scène politique pour "redonner à la communauté" ce que celle-ci lui a donné.

L'élection partielle de Kibra aura lieu en novembre. Le siège est devenu vacant à la suite du décès du député Kenneth Okoth du parti d'opposition Orange Democratic Movement (ODM).

Depuis 2013, l'ODM, dirigé par Raila Odinga, s'est imposé largement dans la circonscription.

Mariga n'est pas le premier sportif kenyan à s'engager en politique. Wesley Korir, le meilleur coureur de marathon, a été élu député entre 2013 et 2017.

Le sportif africain le plus célèbre à entrer en politique est George Weah, ancien footballeur et Ballon d'or Fifa, aujourd'hui président du Libéria.