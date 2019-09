Copyright de l’image Getty Images Image caption Lukaku jouait son deuxième match pour l'Inter Milan après avoir rejoint Manchester United dans la fenêtre de transfert.

Un groupe de supporters de l'Inter Milan affirme que les supporters de Cagliari montraient à Romelu Lukaku une forme de "respect" lorsqu'ils lui ont adressé des chants de singe dimanche.

Lukaku, qui a quitté Manchester United pour l'Inter cet été, a été victime d'abus racistes après avoir marqué le but de la victoire 2-1.

Une déclaration du groupe de supporters de l'Inter Curva Nord a déclaré que "les supporters italiens ne sont pas racistes".

"Nous sommes désolés que vous pensiez que ce qui s'est passé à Cagliari était raciste."

La lettre ouverte à l'attaquant belge, publiée sur la page Facebook des fans, disait aussi : "Vous devez comprendre que l'Italie n'est pas comme beaucoup d'autres pays d'Europe du Nord où le racisme est un véritable problème.

"Nous comprenons que cela aurait pu vous sembler raciste, mais ce n'est pas le cas. En Italie, nous utilisons certains " moyens " uniquement pour " aider nos équipes " et pour essayer de rendre nos adversaires nerveux, non pas pour le racisme, mais pour les déstabiliser.

"S'il vous plaît, considérez cette attitude des fans italiens comme une forme de respect pour le fait qu'ils ont peur de vous pour les buts que vous pourriez marquer contre leurs équipes et non pas parce qu'ils vous détestent ou qu'ils sont racistes".

Lukaku, qui a déclaré que le match "recule" à la suite des abus, s'est levé et a regardé les supporters derrière le but - d'où provenaient les chants - après avoir marqué le but de la victoire.

Le défenseur de l'Inter Milan Skriniar - qui a été vu en train de mettre ses doigts sur les lèvres des supporters de Cagliari - à l'appui de son coéquipier a condamné les actions des supporters dans une interview d'après match.

L'abus reçu par Lukaku est le dernier incident au cours duquel un joueur noir a été victime d'abus racistes sur le terrain par des supporters de Cagliari.

Dans une déclaration, Cagliari a déclaré qu'elle a l'intention "d'identifier, d'isoler et d'interdire les individus ignorants dont les actions et comportements honteux sont totalement contraires aux valeurs que Cagliari Calcio encourage fortement dans toutes leurs initiatives".

La saison dernière, Moise Kean, d'Everton, a subi les mêmes abus en jouant contre Cagliari pour la Juventus.

La Serie A a décidé de ne pas sanctionner Cagliari pour le racisme de ses supporters, tout en admettant que leurs actions étaient "répréhensibles".

L'année précédente, les supporters de Cagliari avaient été appelés après avoir abusé d'un autre joueur de la Juventus, Blaise Matuidi, mais les dirigeants du football italien n'ont rien fait.

En 2017, le milieu de terrain Sulley Muntari a quitté le terrain après avoir été victime d'abus racistes de la part des supporters de Cagliari, mais il a ensuite été interdit par les autorités du football pour avoir protesté.

Il fait suite à des incidents où Paul Pogba et Marcus Rashford, de Manchester United, et Tammy Abraham, attaquante de Chelsea, ont été victimes d'abus sur les médias sociaux.

Les anciens coéquipiers de Lukaku, Pogba et Rashford, ont tous deux été ciblés sur les médias sociaux après avoir manqué le penalty cette saison.

Le défenseur de Chelsea Kurt Zouma a été victime d'abus racistes samedi après un but contre Sheffield United, tandis que son coéquipier Abraham et son coéquipier Yakou Meite de Reading ont reçu des messages racistes en ligne après avoir manqué les tirs au but le mois dernier.