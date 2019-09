La Fédération nigériane de football de nouveau visée pour corruption

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Fédération Nigériane de Football a nié tout acte répréhensible concernant des allégations de corruption.

L'agence nigériane de lutte contre la corruption, l'EFCC, mène une nouvelle enquête sur la Fédération nigériane de football (NFF), a-t-elle révélé.

La dernière enquête fait suite à une affaire distincte introduite par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) et une autre par le Special Presidential Investigation Panel (SPIP).

Cette investigation de grande envergure porte sur des allégations de fraude concernant le vol de l'argent des sponsors pour le développement du football dans le pays.

"Ce que je peux confirmer, c'est que les responsables de la Fédération nigériane de football font l'objet d'une enquête de la part de l'agence", a déclaré Wlison Uwujaren, porte-parole du EFCC, à BBC Sport.

BBC Sport souligne que l'enquête sur la NFF portera sur des allégations d'actes répréhensibles avant la Coupe du monde 2014 au Brésil.

L'enquête se concentre sur l'argent généré par les sponsors officiels de la NFF, le sponsoring télévisé de la ligue nationale et les paiements d'un ancien fournisseur de kits pour toutes les équipes nationales.

Amaju Pinnick, ici aux côtés du président de la Fifa, va encore diriger la NFF jusqu'en 2022.

Elle se concentre également sur les fonds fournis par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États pour les matches amicaux impliquant les Super Eagles et le détournement d'environ 2,7 millions de dollars du Programme d'assistance financière de l'instance mondiale du football, la Fifa.

En mai, le président de la NFF, Amaju Pinnick, a déclaré à la BBC que lui et quatre autres hauts responsables étaient "des victimes". Ils ont nié tout acte répréhensible concernant l'affaire présumée de détournement de fonds intentée par le SPIP pour récupérer des biens publics.

Entre-temps, la NFF et l'EFCC attendent également un jugement sur une deuxième affaire devant la Haute Cour fédérale à Abuja, la capitale.

Ce procès pour corruption a impliqué trois membres du personnel de la comptabilité de la NFF - Christopher Andekin, directeur des finances, Jafaru Mamza, responsable des finances et de la comptabilité et Rajan Zaka, caissier.

Le trio est jugé pour avoir détourné 9,5 millions de dollars de subventions de la Fifa et de Caf pour le développement du football au Nigeria.Les trois accusés ont été traduits en justice et ont plaidé non coupable.

L'EFCC a depuis lors déposé un amendement pour que M. Pinnick et le secrétaire général Muhamed Sanusi soient inculpés en même temps que le trio.

L'affaire a depuis été ajournée et aucune date n'a été fixée pour la décision.