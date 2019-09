Copyright de l’image Getty Images Image caption Claude Ranieri est le plus en vue des 17 candidats présélectionnés par la Guinée.

L'ancien sélectionneur de Chelsea et de Leicester City (Angleterre) fait partie des 17 entraîneurs présélectionnés, rapporte Mohamed Fajah Barrie, du service des sports de la BBC.

Claude Ranieri, vainqueur de la Premier League avec Leicester en 2016, faisait également partie des 87 candidats au poste de sélectionneur national de la Guinée.

Selon la Fédération guinéenne de football, Feguifoot, le technicien italien, nommé meilleur entraîneur de l'année 2016 par la Fifa, sera auditionné jeudi prochain, à Conakry.

Il est l'entraîneur le plus en vue parmi les prétendants au poste, selon Barrie.

Il a quitté l'AS Roma en mai dernier, après avoir dirigé de nombreux clubs européens dont Chelsea, la Juventus, l'Inter Milan, l'Atlético de Madrid, Valence et Monaco.

Georges Leekens, ancien sélectionneur national de la Belgique, de la Tunisie et de l'Algérie, et Florent Ibenge, l'ex-sélectionneur de la République démocratique du Congo, font partie des 17 techniciens présélectionnés par la Guinée.

L'ancien sélectionneur du Burkina Faso et du Gabon, Paulo Duarte, l'ancien entraîneur du Togo, Didier Six, ainsi que François Zahoui, qui a dirigé les équipes de la Côte d'Ivoire et du Niger seront également auditionnés.

Le futur entraîneur de la Guinée succèdera à Paul Put, qui a été limogé après l'élimination du Syli national aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, en juin et juillet derniers en Egypte.