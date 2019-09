Samuel Eto'o, la retraite d’une légende vivante

Copyright de l’image Getty Images Image caption Samuel Eto'o

En annonçant sa retraite dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 septembre 2019, Samuel Eto'o met fin à une longue carrière jalonnée de prestigieuses distinctions.

Lire aussi:

Samuel Eto'o : "Ma femme prend bien soin de moi"

Samuel Eto’o promet une maison à un ancien lion

Né le 10 mars 1981 à Douala au Cameroun, Samuel Eto'o Fils est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au monde et l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps.

Cette légende du football africain a marqué plus de 130 buts en cinq saisons avec le FC Barcelone.

Samuel Eto'o est l'une des grandes légendes du continent, aux côtés de George Weah, de son compatriote Roger Milla, de Didier Drogba ou d'Abedi Pelé, entre autres, qui vient là de tirer sa révérence.

C'est sur son compte Instagram qu'il a annoncé sa retraite, dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Lire aussi:

Eto'o et Drogba à la CAF

Samuel Eto'o menace Jeune Afrique

Copyright de l’image Getty Images Image caption 21 septembre 1999 Samuel Eto'o du Real Madrid en action pendant le match de Ligue des Champions contre Molde joué au stade Bernabeu de Madrid, Espagne.

En 2010, il est devenu le premier et le seul joueur à remporter deux triplés (Championnat-Ligue des champions-Coupe) consécutifs.

Il est le seul joueur avec Raúl et Lionel Messi à avoir réussi à marquer dans deux finales de Ligue des champions et le quatrième joueur, après Marcel Desailly, Paulo Sousa et Gerard Piqué, à avoir remporté la Champions League deux années de suite avec deux équipes différentes, il est aussi le seul Africain à l'avoir remportée à trois reprises.

Seul joueur à avoir reçu à quatre reprises, le titre de Ballon d'or africain de l'année en 2003, 2004, 2005 et 2010, il a remporté les Jeux olympiques 2000 de Sydney. Il a gagné les CAN 2000 et 2002 et a participé à la coupe du monde 1998, à la coupe du monde 2002 et à la coupe du monde 2010.

Il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Samuel Eto'o et lequipe nationale du Cameroun en 2002.

Avec l'Ivoirien Yaya Touré, ils sont les deux seuls joueurs à avoir reçu à quatre reprises, le titre de Joueur africain de l'année de l'année en 2003, 2004, 2005 et 2010 ; l'Ivoirien étant le seul à l'avoir remporté quatre fois de suite.

Samuel Eto'o a aussi remporté les Jeux olympiques 2000 de Sydney, les CAN 2000 et 2002, et a participé à quatre coupe du monde en 1998 2002, 2010 et 2014.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Samuel Eto'o de l'équipe nationale du Cameroun en 1998

Il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations, ainsi que le meilleur buteur de l'histoire du RCD Majorque. Il est également le meilleur buteur de l'histoire du club turc Antalyaspor.