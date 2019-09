Geoffrey Kamworor bat le record du monde du semi-marathon

Copyright de l’image Getty Images Image caption Geoffrey Kamworor est trois fois champion du monde de semi-marathon.

Geoffrey Kamworor a établi un nouveau record du monde pour le semi-marathon avec une course époustouflante à Copenhague.

Kamworor a pris 17 secondes sur le record précédent, établi par son compatriote kenyan Abraham Kiptum à Valence l'an dernier, parcourant les 21 kilomètres.

A 26 ans, il a remporté la Gold Label Race de l'IAAF en 75 secondes, son compatriote kenyan Bernard Kipkorir deuxième et l'Ethiopien Berehanu Wendemu Tsegu troisième.

"C'est très émouvant pour moi d'établir ce record ", a déclaré Kamworor.

"Le faire à Copenhague, où j'ai gagné mon premier titre mondial, ajoute quelque chose de particulier".

Kamworor s'était fixé comme objectif prioritaire de battre ce record du monde après avoir raté l'occasion de participer aux Championnats du monde à Doha.

Kamworor l'a également fait seul et sans stimulateur cardiaque, puisqu'il a couvert la deuxième moitié de la course sans personne pour lui tenir compagnie.

En plus du semi-marathon, dans lequel il a remporté trois titres mondiaux, il a prouvé qu'il était un bon coureur de fond avec une médaille d'argent au 10 000m aux Championnats du monde 2015 et une victoire au Marathon de New York en 2017.

Chez les femmes, l'Éthiopienne Birhane Dibaba a gagné par 25 secondes en 1:05:01, avec les Kenyanes Evaline Chirchir et Dorcas Tuitoek deuxièmes et troisièmes.