PSG-Real Madrid: Idrissa Gana Gueye met tout le monde d'accord

La nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le Sénégalais Idrissa Gana Guèye, a livré un match impressionnant mercredi face au Real Madrid.

90 ballons, 93% de passes réussies, 6 récupérations, 2 interceptions, 3 dribbles réussis, 1 passe décisive.

Ses statistiques prouvent que Idrissa Gana Guèye a été magistral et qu'il a livré un match de haut niveau.

Sur les réseaux sociaux, commentateurs sportifs et férues de football apprécient sa performance du milieu de terrain parisien.

« Idrissa, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas combien de ballons il a récupérés aujourd'hui, et ce n'était pas des ballons faciles. Marco Verratti et Marquinhos, c'était magnifique aussi. Mais Gana a fait un très bon match », a déclaré satisfait Thiago Silva.

Victorieux face au Real par 3. 0 ; le PSG entre du bon dans la champions League.

« On s'est beaucoup battu pour acheter ce joueur. C'est une machine, hein ! Il n'arrête jamais de courir, il gagne beaucoup de ballons et contre une équipe comme le Real c'est super important », a souligné Thomas Tuchel, le coach allemand du club parisien.

Le milieu de terrain de 29 ans, recruté pour près de 30 M€ à Everton, a été très humble après le match.

« Jouer comme un dieu ? C'est un grand mot. Mais c'est le résultat parfait pour notre équipe. C'était important de bien commencer cette compétition et on l'a fait avec la manière. Je suis content d'entendre ces compliments mais le plus important, c'était l'équipe. On a su travailler tous ensemble. Les joueurs m'ont beaucoup aidé pour mon intégration. On est content de la victoire », a expliqué Idrissa Gana Guèye.

« C'est un joueur dont nous avions besoin. Idrissa a fait un match XXL, il a récupéré beaucoup de ballons, imposé une pression constante au milieu du Real. C'est une recrue très importante pour nous », a déclaré Juan Bernat.

