Retour du Kenya dans le Championnat du Monde des Rallyes

Le Safari Rallye a été retiré du circuit mondial en 2002 notamment pour des raisons de sécurité

Le Kenya est de retour au prestigieux Championnat du Monde des Rallyes (WRC) après 18 ans.

Le Kenya est le seul pays d'Afrique au Championnat du Monde des Rallyes.

Le Président Uhuru Kenyatta s'est félicité de la décision de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) de permettre au pays d'Afrique de l'Est de revenir dans la compétition mondiale.

Le chef d'état Kenyan a déclaré que le Safari Rallye du Kenya, organisé pour la première fois en 1953 dans le pays, s'était développé "pour devenir le rallye le plus difficile au monde et était considéré comme un véritable test de l'homme et de la machine".

Les constructeurs et pilotes du monde se retrouveront le 19 juillet 2020 pour la seule escale africaine du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), l'un des 14 événements majeurs du circuit.

"Je suis heureux de voir les résultats de notre stratégie d'expansion, avec des événements emblématiques tels que ceux organisés au Kenya et au Japon de retour au calendrier WRC l'année prochaine, aux côtés de la Nouvelle-Zélande remplaçant l'Australie, tandis que des événements européens emblématiques de longue date offrent un grand équilibre et préservent l'ADN du sport automobile", a déclaré Yves Matton de la FIA.

Le Safari Rallye a été retiré du circuit mondial en 2002 notamment pour des raisons de sécurité.

