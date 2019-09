Décès d'Emiliano Sala : Cardiff doit verser 6 millions d'euros à Nantes

Copyright de l’image Getty Images Image caption Emiliano Sala a joué pour Bordeaux avant de rejoindre Nantes en 2015.

Cardiff City FC a reçu l'ordre de payer à Nantes la première tranche du transfert du joueur argentin Emiliano Sala, soit 6 des 17 millions d'euros

Après la disparition du joueur, Cardiff avait décidé de ne pas honorer ce premier versement, alors qu'il avait été validé par les autorités du football avant l'accident.

Nantes avait alors saisi la Fifa fin février pour réclamer la totalité du paiement du transfert.

La Fifa a statué que Cardiff doit payer la somme "correspondant à la première tranche due" dans l'accord de transfert.L'Argentin, âgé de 28 ans, est décédé dans un accident d'avion en janvier alors qu'il quittait la France pour rejoindre son nouveau club.

Cardiff a fait valoir qu'ils n'étaient pas redevables de la totalité des 17 millions d'euros car Sala n'était pas officiellement leur joueur lorsqu'il est mort.

Le FC Nantes réclame les indemnités de transfert de Sala

Un corps retrouvé dans l'avion transportant SalaLe club a refusé d'effectuer des paiements provisoires, affirmant que l'accord n'était pas juridiquement contraignant.BBC Sport a appris que la deuxième tranche de la redevance de 17 millions d'euros convenue pour Sala devrait être versée en janvier 2020.Cardiff estime que le transfert était nul et non avenu parce que Cardiff a déclaré que la Premier League avait rejeté certaines clauses demandées par Nantes dans le contrat initial et que Sala n'avait jamais eu l'occasion de revoir ou de signer la version finale, ce qui signifie qu'il n'était pas enregistré comme joueur de Premier League.Le club de Ligue 1 de Nantes affirme que les formalités administratives requises ont été remplies.Selon la Fifa : "Cardiff City FC doit verser au FC Nantes la somme de 6 millions d'euros, correspondant à la première tranche due conformément à l'accord de transfert conclu entre les parties le 19 janvier 2019 pour le transfert de feu Emiliano Sala du FC Nantes au Cardiff City FC".

Fin des recherches visant à retrouver Sala

"Aucun espoir" pour retrouver Emiliano Sala"La somme de 6 millions d'euros correspond à la première tranche actuellement due conformément au contrat. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas commenter à ce stade les versements futurs éventuels ou d'autres conditions de l'accord de transfert."Cardiff, reléguée au championnat à la fin de la saison dernière, et Nantes ont 10 jours pour faire appel devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne."Le Cardiff City FC reconnaît la décision annoncée aujourd'hui par le comité du statut des joueurs de la Fifa concernant le transfert d'Emiliano Sala. Nous allons demander à la Fifa des éclaircissements sur le sens exact de sa déclaration afin de prendre une décision éclairée sur nos prochaines étapes ", peut-on lire dans un communiqué de Cardiff.L'avion transportant Sala et le pilote David Ibbotson, 59 ans, s'est écrasé dans la Manche le 21 janvier, deux jours après l'annonce du transfert du joueurs.Le corps du footballeur a été retrouvé dans l'épave, mais Ibbotson, de Crowle, North Lincolnshire, n'a toujours pas été retrouvé.Sala a été exposée à des niveaux élevés de monoxyde de carbone avant le crash, a révélé par la suite un rapport.