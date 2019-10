Copyright de l’image Getty Images

Le milieu de terrain Giannelli Imbula devrait faire ses débuts tant attendus avec l'équipe nationale de la RDC en octobre.

L'ancien international français, né en Belgique a reçu l'autorisation internationale de la Fifa.

Il peut jouer pour les Léopards grâce à ses parents qui sont Congolais.

Imbula faisait partie d'une équipe provisoire de 32 footballeurs sélectionnés par l'ancien sélectionneur Florent Ibenge pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte.

Il n'avait pas été retenu pour la phase finale en raison d'un retard dans ses papiers qui n'étaient pas encore en ordre à la Fifa.

Le joueur de 27 ans rejoindra les 26 sélectionnés par le nouvel entraîneur Christian Nsengi-Biembe pour les matches amicaux contre l'Algérie le 10 octobre et contre la Côte d'Ivoire quatre jours plus tard.

Un porte-parole de la Fifa a confirmé à BBC Sport qu' "une décision a été rendue par le juge unique de la commission du statut des joueurs le 11 juin autorisant Imbula à représenter la RD Congo à partir du 12 juin".

Imbula, prêté en août dernier par le club de Stoke City, a passé la saison dernière avec l'Espagnol Rayo Vallecano, qui a terminé 22 fois à la dernière place du championnat d'Espagne.

Au côté d'Imbula, d'autres joueurs comme le milieu nantais Samuel Moutoussamy, Jackson Muleka, attaquant du TP Mazembe, et Edo Kayembe, international U-23, pourraient également faire leurs grands débuts avec le Onze Congolais. Les vétérans des Léopards, Dieumerci Mbokani, Gael Kakuta et Neeskens Kebano, tous exclus de l'équipe finale de la CAN 2019 sont rappelés.

Mais l'entraîneur Christian Nsengi-Biembe a également exclu neuf membres de cette équipe après la défaite aux tirs au but contre Madagascar au deuxième tour, parmi eux, le gardien Ley Matampi, le défenseur Djuma Shabani, les milieux Tresor Mputu Mabi et Youssouf Mulumbu, les attaquants Jonathan Bolingi et Elia Lina Meschack, pour ne citer que ceux-là.

