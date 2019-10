Copyright de l’image Getty Images Image caption Benatia joue actuellement au club at Al Duhail au Qatar

Le défenseur central marocain Medhi Benatia a annoncé son retrait du football international.

Le sportif de 32 ans a disputé 62 matches avec le Maroc et a marqué deux buts.

Benatia a remercié les supporters de son pays pour leur soutien:

"Plus de 10 ans après ma sélection, j'ai connu la joie et la tristesse, mais ce dont je me souviendrai le plus, c'est de l'amour du peuple marocain " .

Le capitaine des Lions de l'Atlas joue au club at Al Duhail au Qatar depuis le mois de janvier, après plus de deux ans à la Juventus (Italie).

Il rejoint deux autres compatriotes marocains - Mbarek Boussoufa et Karim Al Ahmadi - qui se sont également retirés de la scène internationale après la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

Le Maroc avait alors subi un choc lors de son élimination précoce en huitième de finale.

Benatia a participé à quatre éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Il avait déjà demandé au nouveau sélectionneur du Maroc, Vahid Halilodzic, de ne pas l'inclure dans le groupe pour affronter la Libye et le Gabon dans le courant du mois.

