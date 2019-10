Copyright de l’image Getty Images

L'Angleterre a convoqué Tammy Abraham pour faire partie de la sélection nationale.

S'il accepte, l'attaquant de 22 ans ne pourra plus être éligible pour jouer avec le Nigeria, comme c'est le cas en ce moment car il arrive seulement joué pour l'Angleterre dans deux matches amicaux et non un match de compétition.

Abraham a inscrit huit buts en 10 matches dans toutes les compétitions de Chelsea jusqu'à présent cette saison.

Il occupe le deuxième rang du classement des meilleurs buteurs de la Premier League.

Si Tammy Abraham joue contre les Tchèques ou la Bulgarie, il ne pourra pas changer d'allégeance, tout comme Tomori qui a joué pour le Canada au niveau des moins de 20 ans.

Hier, l'attaquant avait fait savoir qu'il n'avait encore rien décidé quant à son avenir en tant qu'International.

Abraham a joué pour l'Angleterre en match amical contre l'Allemagne et le Brésil en 2017 et a fait partie de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans lors du Championnat d'Europe cet été.

3 choses à savoir sur Abraham

•Après son triplé contre Wolverhampton à 21 ans et 347 jours, Tammy Abraham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Chelsea à réaliser un tel exploit en championnat;

•7 buts en 3 apparitions d'Abraham avec Chelsea en Premier League. Seulement 2 joueurs ont fait mieux à 21 ans, ou plus jeune : Cristiano Ronaldo et Delle Ali.

•Son idole? l'Ivoirien Didier Drogba, ancienne gloire des blues.

