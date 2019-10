Copyright de l’image Getty Images Image caption Sunday Mba a disputé 16 matches pour le Nigeria

Le milieu de terrain international nigérian Sunday Mba a hâte de retrouver la voie du football après deux ans d'inactivité.‬

‪Le jeune homme de 30 ans, qui a marqué le but victorieux des Super Eagles en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, a été libéré par le club turc Yeni Malatyaspor en septembre 2017.

Mba n'a pas joué en compétition depuis sa dernière apparition contre Sivasspor en mai 2017, mais il pense avoir encore beaucoup à offrir au football.

Les choses ne sont pas faciles

‪Sunday Mba a déclaré à BBC Sport :

"En tant que joueur libre, les choses ne sont pas si faciles, mais on ne peut qu'avoir de l'espoir".

"Mon désir est de revenir au football en club et je travaille dur pour recommencer à jouer. Le football est tout ce que j'ai et je ne peux pas abandonner. Je crois qu'il y a quelque chose pour moi".

Mba a joué pour les Enugu Rangers et les Warri Wolves en première division nigériane avant de rejoindre le club français de Bastia en janvier.

En juillet 2010, il rejoint le club turc de Yeni Malatyaspor, où il a inscrit huit buts en 55 sélections.

Hors des feux de la rampe et avide d'un retour à la compétition, Mba comprend le défi qui l'attend.

"Il faut d'abord avoir la chance de trouver quelqu'un qui croit en vous et qui est prêt à vous donner une chance", dit-il.

"J'ai continué à me maintenir en forme, à m'entraîner tous les jours et à être physiquement prêt à toute occasion. J'ai encore quelque chose à donner et je resterai mentalement et physiquement prêt", a-t-il ajouté.‬

‪Bien qu'il ait disputé les trois matches de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013 au Brésil, sa carrière internationale s'est arrêtée et il a manqué la Coupe du Monde 2014 au Brésil.

Mba a marqué deux fois pour aider la sélection B du Nigéria à remporter la Coupe de l'Union ouest-africaine de football (Wafu) en 2010.

Il a marqué trois buts en 16 matches pour les trois fois champions d'Afrique.