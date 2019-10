Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) est réservé aux footballeurs qui jouent dans leur pays de naissance.

Le Nigeria a subi un choc en éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations 2020 (CHAN) samedi, malgré une victoire 2:0 à domicile contre le Togo lors du match retour.

Sikiru Alimi a marqué deux fois à Lagos pour l'équipe Super Eagles B, mais cela n'a pas suffi puisque le Togo s'est qualifié pour la finale 4-3 sur l'ensemble des deux matches, après sa large victoire au match aller à Lomé 4-1.

Ce sera la première participation des Togolais à cette compétition d'équipes nationales, réservée aux footballeurs qui jouent dans leur pays d'origine.

Le Nigeria, vice-champion du monde en titre en finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Afrique du Sud 2018, cherchait à se qualifier pour la quatrième fois consécutive pour le championnat biennal des 16 pays de la région.

Le Maroc, la Namibie, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie se sont également qualifiés ce week-end, ce qui laisse encore huit places à pourvoir.

Le Cameroun, pays organisateur, se qualifie automatiquement pour l'édition 2020, mais les dates et les lieux du tournoi n'ont pas encore été annoncés.

Le Nigeria devait marquer au moins 3 buts pour se qualifier. Il aurait pu réaliser un coup du chapeau à la mi-temps, mais n'a pas réussi à marquer lorsqu'il s'est retrouvé face au gardien de but Mubarak Aigba pendant qu'un autre tir était repoussé de la ligne.

Alimi a marqué à 19 minutes de la fin, mais le Nigeria n'a pas réussi à trouver le troisième but qui lui aurait permis de s'imposer à l'extérieur.

Le Maroc a fait savoir qu'il serait un concurrent de taille pour devenir la première nation à défendre avec succès le titre en battant l'Algérie 3-0.

Après un match aller sans but, les tenants du titre sortent de l'impasse à la 27e minute lorsque Badr Benoun convertit un penalty et Hamid Ahadadad et Mohamed Nahiri marquent également avant la pause.

Benoun a été le capitaine de l'équipe vainqueur du Championnat des Nations 2018, dont Nahiri, qui marque remarquablement pour un défenseur complet au niveau des clubs et de l'équipe nationale.

Aucune des 23 équipes lauréates de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Algérie 2019 n'était disponible, car tous les 23 jouent à l'étranger.

La qualification de la Tanzanie pour la première fois depuis le tournoi inaugural organisé par la Côte d'Ivoire en 2009 a été une surprise puisque la Tanzanie s'est inclinée 1:0 à domicile face au Soudan lors du match aller.

Le Soudan a doublé la mise grâce à Amir Kamal à Omdurman avant que les buts d'Erasto Nyoni et Ditram Nchimbi en deuxième période ne permettent à la Tanzanie de s'imposer 2:1 et de remporter la victoire à l'extérieur.

L'Ouganda a battu le Burundi 3:0 à Kampala pour passer 6:0 sur l'ensemble des deux matches. Le Rwanda a battu l'Éthiopie 2:1 pour se qualifier après un nul 1:1 à Kigali.Dans la zone sud, eSwatini a tenu la Zambie en échec 2:2 à Lusaka, mais cela n'a pas suffi puisque la Zambie s'est imposée 3:2 sur l'ensemble des deux matches.

A Windhoek, la Namibie s'est imposée 2:0 face à Madagascar pour se qualifier 2:1 au classement général.

