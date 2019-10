Sadio Mane en lice pour le Ballon d'Or

Copyright de l’image Getty Images

Sadio Mane est l'un des sept joueurs de Liverpool inscrits sur la liste des 30 finalistes du Ballon d'Or 2019.

Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum et Alisson ont également été choisis parmi les rouges.

Cinq joueurs de Manchester City - Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva et Sergio Aguero - sont sur la liste.

Hugo Lloris et Son Heung-min de Tottenham sont également inclus.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont remporté le prix 10 fois à eux deux, figurent à nouveau parmi les candidats.

Parmi les plus grandes absents de la liste, on peut citer l'attaquant brésilien Neymar, le milieu de terrain de Manchester United et de la France Paul Pogba, l'attaquant anglais Harry Kane de Tottenham.

Les Reds dominateurs

Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions, a le plus grand nombre de joueurs sur la liste pour le ballon d'or, suivi de Manchester City, champion de la Premier League, avec cinq joueurs.

Barcelone compte quatre joueurs dont Messi, Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen et Antoine Griezmann.

L'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et l'ancien meneur de jeu du Real Madrid, Eden Hazard, de Chelsea, sont également présents.

Quand saurons-nous qui a gagné ?

Le gagnant du Ballon d'Or sera désigné à Paris le 2 décembre.

Luka Modric a gagné en 2018 mettant fin à sept ans de domination du prix par Messi et Ronaldo.

Van Dijk fait partie des favoris pour remporter le prix de cette année après avoir été nommé Joueur UEFA de l'année en août.

Quels sont les trois principaux prix en jeu ?

Une version du Ballon d'Or est attribuée par le magazine France Football depuis 1956, mais a été fusionné avec le titre de Footballeur Mondial de l'Année de la FIFA de 2010 à 2015.

L'année suivante, la FIFA a mis fin à son association avec le Ballon d'Or pour créer son propre prix - le prix du meilleur joueur de la FIFA.

En septembre, Messi a remporté ce prix lors de la quatrième édition des Best FIFA Football Awards.

Le titre de Joueur de l'année de l'UEFA est décerné depuis 1998 et baptisé par le passé Footballeur de l'année de l'UEFA Club (1998-2010) et Meilleur joueur européen de l'UEFA (2011-16).

Prix du meilleur gardien

Quatre gardiens de la Premier League sont en lice pour le Yashin Award, du nom du légendaire Lev Yashin, le seul gardien de but à avoir remporté le Ballon d'Or lui-même.

Ce sont Alisson de Liverpool, Ederson de Manchester City, Kepa Arrizabalaga de Chelsea et Lloris de Tottenham.

Manuel Neuer du Bayern Munich, Samir Handanovic de l'Inter Milan, Jan Oblak de l'Atlético de Madrid, Andre Onana de l'Ajax, Wojciech Szczesny de la Juventus et Ter Stegen de Barcelone sont également nommés.

Qui sont les jeunes joueurs en lice ?

Le Trophée Kopa est remis au joueur le plus performant de moins de 21 ans et est sélectionné par les anciens vainqueurs du Ballon d'Or.

Comme le grand prix Ballon d'Or, il est également organisé par France Football.

Ouvert à tous ceux qui jouent en dehors de l'Europe, il a été décerné pour la première fois en 2018, avec le Paris St-Germain et l'attaquant Kylian Mbappe, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA avec la France.

Cette année, l'ailier anglais Jadon Sancho, 19 ans (Borussia Dortmund), l'attaquant italien Moise Kean, 19 ans (Everton) et le milieu de terrain français d'Arsenal Matteo Guendouzi, 20 ans sont en lice.

Les autres joueurs en lice sont le défenseur néerlandais de la Juventus Matthijs de Ligt, 20 ans, l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior, 19 ans, le gardien de Valladolid et d'Ukraine Andriy Lunin, 20 ans, le milieu allemand Kai Havertz, 20 ans, l'attaquant du Bayer Leverkusen et l'international portugais Joao Felix, 20 ans, Samuel Chukwueze de Villarreal et le buteur du Nigeria, 20 ans, et l'attaquant sud-coréen Lee Kang-in 18 ans.

Liste des nominés pour le prix principal :

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Son Heung-min (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Roberto Firmino (Liverpool)

Alisson (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Sergio Aguero (Manchester City)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Kylian Mbappe (Paris St-Germain)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Donny van de Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Sadio Mane (Liverpool)

Lionel Messi (Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Antoine Griezmann (Barcelona)

Mohammed Salah (Liverpool)

Eden Hazard (Real Madrid)

Marquinhos (Paris St-Germain)

Raheem Sterling (Manchester City)

Joao Felix (Atletico Madrid)