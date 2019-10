Kylian Mbappé ‘incontournable’ au PSG

Copyright de l’image AFP Image caption Kylian Mbappé, troisième plus jeune joueur à être sacré champion du monde

Malgré son triplé face au FC Bruges, l'attaquant français du PSG n'a pas caché sa frustration, celle de n'avoir pas été du onze de départ.

"Je voulais débuter, je pensais que j'allais débuter. Le coach a choisi. Il faut l'accepter" a indiqué Kylian Mbappé après son excellente prestation mardi en Ligue des champions.

En donnant le meilleur de lui-même et en inscrivant trois des cinq buts de son club, l'attaquant souhaitait montrer qu'il est l'une des pièces maitresses du PSG.

"Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi"

"Quand je n'étais pas là, les autres ont très bien joué. Je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe au maximum" a-t-il expliqué.

Sans doute conscient de la frustration de son poulain, le coach Thomas Tuchel a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de faire évoluer l'équipe sans Kylian Mbappé.

"Ce n'est pas possible qu'il pense que je veuille jouer sans lui. Je déteste jouer sans lui !" a précisé le coach du PSG.

Ignorer Twitter publication par @OptaJean 2008 – Kylian Mbappé est le 1er joueur à inscrire un triplé en tant que remplaçant en Ligue des Champions depuis Joseba Llorente avec Villarreal (v Aalborg) le 21 octobre 2008. Folie. #BRUPSG pic.twitter.com/SgSvrDUdBx — OptaJean (@OptaJean) 22 octobre 2019

Selon ses explications, il a préféré laisser le joueur sur le banc au coup d'envoi en raison de son état de santé.

Kylian Mbappé revient fraîchement de blessure "et on doit prendre la responsabilité pour lui aussi" a expliqué le coach du PSG avant d'indiquer que le champion du monde "a joué 15 minutes à Nice où pour la première fois son muscle n'a pas (mal) réagi. Mais ce n'est possible pour lui de jouer 90 minutes. C'était notre décision".

Entre aligner en excellent joueur revenu de blessure à l'entame d'une rencontre ou le ménager pour le laisser offrir le meilleur de lui-même sur une période plus courte ; Thomas Tuchel semble avoir choisi la deuxième option.

Et face au FC Bruges ce choix tactique a été le bon.

Kylian Mbappé qui a accepté le choix de son coach a clairement montré balle au pied qu'il a le potentiel pour contribuer à chaque victoire du PSG.

Mais dans une équipe composée d'une kyrielle de célébrités au potentiel tout aussi établi, le joueur français sait qu'il faudra batailler dur pour faire partie de chaque onze de départ et réussir à faire la différence.