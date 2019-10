Copyright de l’image Getty Images

La Fédération malienne de football (Femafoot) a confirmé que Mohamed Magassouba restera l'entraîneur des Aigles.

Agé de 61 ans, Magassouba est entraîneur intérimaire depuis septembre 2017 à la suite de la démission du Français Alain Giresse.

"Mohamed Magassouba est confirmé comme entraîneur national des Aigles du Mali par le comité exécutif de Femafoot le mardi 22 octobre 2019, a déclaré la fédération dans un communiqué.

"Toutefois, il quittera son poste de directeur technique national."

La déclaration de Femafoot ne donne pas plus de détails sur le nouveau contrat de Magassouba.

Ses principaux objectifs seront la qualification du Mali pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun et la Coupe du Monde au Qatar un an plus tard.

Le Mali entamera sa campagne du Groupe A de la Coupe des Nations 2021 avec des matches contre la Guinée à domicile le 14 novembre et à l'extérieur au Tchad cinq jours plus tard.

La Namibie est l'autre équipe du groupe, les deux premiers se qualifiant pour la phase finale au Cameroun.

Au cours de sa carrière d'entraîneur intérimaire, qui s'est officiellement achevée en juillet après la Coupe des Nations en Egypte, il a dirigé 17 matches (dont un match amical non officiel contre l'Algérie), remportant quatre victoires, huit nuls et cinq défaites.

Parmi ces matches, il a mené le Mali aux huitièmes de finale de la Coupe des Nations en Egypte, où il a été éliminé par la Côte d'Ivoire.

