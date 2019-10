Les amis qui vendent des chaussures de football aux stars

Copyright de l’image Rareboots4u Image caption Le capitaine brésilien Dani Alves est un joueur qui a acheté des bottines aux entrepreneurs.

Deux amis qui ont commencé à vendre des chaussures de football collectors dans leur chambre à coucher fournissent maintenant certains des meilleurs joueurs du monde.

Cam Sangster, 19 ans, et Jake Self, 20 ans, originaires de la région du Devon en Angleterre, ont lancé l'entreprise il y a trois ans en utilisant l'argent des récompenses pour avoir réussi leurs examens du GCSE.

Ils achètent en ligne des bottines classiques qui ne sont plus disponibles dans les magasins et les revendent à profit.

Xavi, Alexander Lacazette, Phil Foden et Mason Mount comptent parmi leurs clients.

Copyright de l’image Rareboots4u Image caption La légende barcelonaise Xavi a acheté cinq paires des modèles de bottines de foot qu'il portait auparavant

Les deux hommes ont acheté leur première paire de bottines collectors pour £100 (76.000 FCFA) et ont réussi à les vendre à un client australien pour £170 (129.300 FCFA) via Instagram.

Mais M. Sangster, de Newton Abbot, a dit que c'était une "initiation brutale aux affaires" car le client a demandé à être remboursé parce que les bottines se sont cassées.

Sans se laisser décourager, les deux hommes ont trouvé d'autres bottines et les ont mises en vente.

Copyright de l’image Rareboots4eu Image caption L'attaquant de Chelsea, Alvaro Morata, a fait la promotion de l'entreprise des deux amis et l'a vraiment fait exploser.

M. Sangster a dit : Nous avions l'habitude de dire : "J'espère qu'un jour nous fournirons un footballeur professionnel", pensant sincèrement que même cela pourrait être un peu difficile pour nous.

"Mais maintenant, nous fournissons littéralement certains des meilleurs footballeurs du monde et nous leur parlons tous les jours sur Instagram et WhatsApp".

"C'est complètement fou de penser où nous en étions il y a trois ans et où nous en sommes aujourd'hui."

Copyright de l’image Rareboots4eu Image caption Jake Self et Cam Sangster ont reçu un maillot signé par leur client Jack Wilshire en décembre.

M. Self, originaire de Paignton, a dit : "On a d'abord eu le joueur de Chelsea Ethan Ampadu. Il vient d'Exeter et nous le connaissons en quelque sorte, alors nous lui avons envoyé un message et une paire de bottines gratuites et, en retour, il pourrait nous citer sur son Instagram, parce qu'il a beaucoup de fans".

"Il nous a menés à David Luiz, et il nous a menés à Alvaro Morata. Nous venons d'exploser à cause de lui."

M. Sangster est lui-même footballeur professionnel avec Plymouth Argyle en Ligue 2, tandis que M. Self est maintenant engagé à plein temps dans la croissance de l'entreprise depuis la fin de ses études.

Les joueurs paient jusqu'à environ 600 £ (456.000 FCFA) pour une paire, et bien que certains sont contractuellement liés à porter les derniers modèles dans les matchs, ils préfèrent souvent porter les styles classiques pour l'entraînement.

Les bottines les plus populaires qu'ils vendent sont de 1998 à 2007 et comprennent Adidas Predators et Nike Mercurials et CTR 360s.

Copyright de l’image Rareboots4eu Image caption Pierre-Emerick Aubameyang tenant une chaussure de football

"Nous pensons qu'ils n'aiment pas trop les derniers modèles et préfèrent les modèles classiques, mais ils ne peuvent pas les trouver ailleurs que chez nous," a déclaré M. Self.

D'autres joueurs les achètent pour différentes raisons.

"Xavi nous a acheté cinq paires de Predators. Il n'en a porté qu'une paire, mais il garde le reste en mémoire, pour lui rappeler l'époque où il participait à la Coupe du Monde ou à la Ligue des Champions", a ajouté M. Self.

Copyright de l’image Rareboots4u Image caption Ivan Rakitic de Barcelone est un autre client

Certains joueurs reçoivent leur première paire gratuitement ou à prix réduit, avec un accord qu'ils feront la promotion de l'entreprise sur leurs propres médias sociaux, en parleront à leurs coéquipiers et reviendront pour en acheter plus.

Ils approvisionnent aujourd'hui des dizaines de clients professionnels et disposent de boîtes de bottes rares qui remplissent une unité de fermeture, ainsi que leurs garages et leurs maisons.

Il y a un joueur que M. Self a en ligne de mire.

"Nous voulons avoir les gros chiens comme Ronaldo," dit-il.

"J'ai demandé à certains joueurs de la Juventus de lui demander s'il est autorisé mais je ne pense pas que Nike le lui permettra."

Mais une chose que la paire ne divulguera pas, c'est l'endroit où ils se procurent les bottes.

"Nous ne pouvons le dire à personne, c'est notre secret commercial.

