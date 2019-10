Copyright de l’image Getty Images Image caption Le sélectionneur ghanéen Kwesi Appiah était responsable des Black Stars lors de la CAN en Egypte.

Le sélectionneur ghanéen Kwesi Appiah a convoqué sept nouveaux joueurs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en novembre.

Le 14 novembre, les Black Stars accueilleront l'Afrique du Sud, puis se rendront à Sao Tomé-et-Principe quatre jours plus tard.

Lorsque l'équipe a été annoncée, le nouveau bureau exécutif de la Fédération ghanéenne de football (GFA) a lancé une campagne #BringBackTheLove (ramener l'amour).

La GFA affirme qu'il s'agit de "susciter la passion et de galvaniser le soutien aux Black Stars qui cherchent à se racheter après leur décevante campagne de la CAN 2019 en Egypte".

La fédération ghanéenne de football est désormais dirigée par Kurt Okraku, qui a été élu président vendredi dernier.

L'ancien président Kwesi Nyantakyi a démissionné de ses fonctions en juin 2018 après 12 ans à la suite de la diffusion d'un documentaire faisant état d'allégations de corruption contre lui. La GFA a été dirigé pendant un an par un comité de normalisation.

Le capitaine des Black Stars du Ghana, André Ayew, lors d'un match amical contre le Sénégal en 2015.

Parmi les nouveaux visages de la première équipe du nouveau comité figurent deux joueurs de clubs africains en dehors du Ghana : le gardien de but Razak Abalora d'Azam (Tanzanie) et Torric Jebrin qui évolue au TP Mazembe en RD Congo.

Mohammed Salisu (Real Valladolid ) et Iddrisu Baba (Real Mallorca), deux joueurs basés en Espagne, pourraient faire leurs potentiels débuts.

Les autres nouveaux venus sont Shafiu Mumuni (Ashantigold), Mohammed Kudus (FC Nordsjaelland, Danemark) et Christopher Antwi-Adjei (Paderborn, Allemagne).

André et Jordan Ayew, Mubarak Wakaso, Richard Ofori, Felix Annan et Andy Yiadom, qui faisaient tous partie de l'équipe des Black Stars à la Coupe des Nations en Egypte, ont également été sélectionnés.

Harrison Afful de Columbus Crew's, qui a été oublié pour la Coupe des Nations en Egypte, a été rappelé.

Les Black Stars font partie du Groupe C des éliminatoires 2021 aux côtés de l'Afrique du Sud, de São Tomé et Príncipe et du Soudan, les deux premiers se qualifiant pour les phases finales au Cameroun.

L'équipe du Ghana :

Gardiens de but : Richard Ofori (Maritzburg FC, Afrique du Sud), Felix Annan (Asante Kotoko, Ghana), Razak Abalora (Azam FC, Tanzanie)

Défenseurs : Andy Yiadom (Reading, Angleterre), Harrison Afful (Columbus Crew, USA), Lumor Agbenyenu (Real Majorque, Espagne), Joseph Aidoo (Celta Vigo, Espagne), Kassim Nuhu (Fortuna Dusseldorf, Allemagne), Nicholas Opoku (Udinese, Italie), Mohammed Salisu (Real Valladolid, Espagne)

Milieux de terrain : Samuel Owusu (Al Fahya, Arabie Saoudite), Thomas Partey (Atlético Madrid, Espagne), Alfred Duncan (Sassuolo, Italie), Mubarak Wakaso (Deportivo Alaves, Espagne), Iddrisu Baba (Real Mallorca, Espagne), Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn, Allemagne)

Attaquants : Andre Ayew (Swansea, Angleterre), Mohammed Kudus (FC Nordsjaelland, Danemark), Emmanuel Boateng (Dalian Yifang, Chine), Jordan Ayew (Crystal Palace, Angleterre), Torric Jibril (TP Mazembe, RD Congo), Shafiu Mumuni (Ashantigold)