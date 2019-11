Copyright de l’image Getty Images Image caption Alphonso Davies est joueur qui peut évoluer à plusieurs postes.

Peu de parcours au sommet du football professionnel peuvent être comparés à l'histoire d'Alphonso Davies, le jeune joueur du Bayern Munich qui sera à l'honneur samedi prochain dans Football Focus.

Né dans un camp de réfugiés au Ghana en 2000, ses parents avaient fui les combats de la seconde guerre civile libérienne. Ils ont ensuite déménagé au Canada à titre de réfugiés lorsque le joueur avait cinq ans.

Davies s'est joint aux Whitecaps de Vancouver en 2015 à l'âge de 14 ans, avant de faire ses débuts en MLS un an plus tard, et sa grande révélation a eu lieu à l'été 2018.

Lire aussi:

C'est alors que le Bayern, géant européen, a accepté un record de 9,84 millions de livres sterling (plus de 7 milliards de francs CFA) en Major League Soccer pour enrôler le joueur en janvier suivant et l'adolescent se retrouve rapidement parmi des superstars.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le jeune prodige du Bayern a été né dans un camp de réfugiés libériens au Ghana, en 2000.

"La première fois que je suis venu au Bayern Munich, je n'arrivais pas à y croire", a-t-il déclaré à la BBC. "Quand je suis entré dans le vestiaire, la première personne que j'ai vue était Arjen Robben et à ce moment-là, je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient.

"Il s'approcha de moi, me serra la main et me dit : "Salut, je suis Arjen". Dans ma tête, je me suis dit : "Tu n'as pas besoin de te présenter".

"Quand j'ai signé, j'ai posté une photo de moi tenant le maillot sur Instagram et il y avait un commentaire qui disait : "Mats Hummels te suit,[mais] tu ne le suis pas en retour".

"J'ai cherché son nom, je l'ai suivi et il m'a envoyé un message disant:'Bienvenue dans l'équipe, au plaisir de vous voir bientôt. J'ai répondu en disant : "Merci, j'ai hâte de venir.

"Puis de plus en plus de joueurs ont commencé à tendre la main. Au début, je ne croyais pas que c'était eux, mais ils avaient la tique bleue, alors c'était la vraie affaire."

Davies a joué 10 fois pour le Bayern jusque là, dont quatre fois sur le banc cette saison, et a marqué deux buts. Il a également marqué un fantastique but de 25 mètres contre Tottenham en pré-saison.

Analyse des podcasts de l'Euro League -'Tout doit-il être professionnel de haut niveau'.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Davies a passé beaucoup de temps sur le banc du Bayern

Raphael Honigstein, expert allemand en football, explique : "Davies est excitant, mais il est encore à l'état brut dans sa prise de décision. Il va bénéficier d'un temps de jeu. Le problème est que Niko Kovac fait instinctivement confiance aux joueurs expérimentés.

"Il fait souvent partie des équipes de jeu, mais en ce qui concerne les matches importants, c'est difficile pour lui.

"Je pense qu'il y a de bonnes chances que le Bayern fasse de lui ce qu'il a fait avec Markus Babbel, Philipp Lahm et David Alaba, c'est-à-dire les prêter à un club ami proche pour s'assurer qu'il aura le temps de jouer pour passer au niveau supérieur.

"On dit qu'on apprend en s'entraînant, mais ce n'est pas du football. Pour prendre de meilleures décisions, quand rester, quand partir, cela ne vient que du football régulier. Ce sera bien d'avoir six mois dans un endroit où il sait qu'il sera un partant garanti.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Alphonso Davies, avec ses coéquipiers du Bayern, lors d'un match contre FC Union de Berlin, le 26 octobre 2019.

"Il a d'énormes qualités. Il est rapide, intrépide, il prend des joueurs, il a l'enthousiasme et le courage de jouer dans différentes positions. Il se fait jeter dans la partie arrière gauche, il ne se plaint pas et fait de son mieux. Il a tout ce dont vous avez besoin pour devenir un professionnel de haut niveau.

"Mais l'ascension de Vancouver au Bayern est si énorme qu'on se perd presque. Vous êtes un joueur du Bayern mais pas un habitué, qu'est-ce que cela signifie ? Êtes-vous mieux à ce stade d'être un habitué d'un club à un niveau inférieur à celui du Bayern et de revenir ensuite en tant que professionnel plus complet ?

"Si la saison se termine comme ça, il a de grands joueurs devant lui dans les larges positions, comme Philippe Coutinho, Ivan Perisic, Serge Gnabry et Kingsley Coman. C'est dur pour lui d'entrer par effraction.

"A Noël, il devra peut-être s'asseoir avec le Bayern et lui demander quelles sont ses chances réalistes pour les six prochains mois. Peut-être vaut-il mieux qu'il soit prêté à Hoffenheim ou à Stuttgart, et cela ne devrait pas être perçu comme un pas en arrière, mais comme un moyen de progresser."