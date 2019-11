Copyright de l’image EPA Image caption Mohamed Ihattaren va évoluer avec les Pays-Bas.

Le milieu de terrain du PSV Eindhoven Mohamed Ihattaren a décidé d'évoluer en international avec les Pays-Bas au lieu du Maroc.

Ce jeune prodige de 17 ans avait été approché par le Maroc parce que son défunt père était originaire de ce pays d'Afrique du nord.

"J'ai décidé que j'étais hollandais à partir d'aujourd'hui", a posté Ihattaren sur les médias sociaux.

Ihattaren avait été inclus dans l'équipe provisoire du Maroc pour les matches amicaux en septembre.

Mais il a décliné l'invitation et a demandé plus de temps pour décider de son avenir international, ce qu'il a finalement fait - deux mois plus tard.

Il a maintenant décidé de jouer pour le pays où il est né et avec lequel il a remporté le Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2018.

La fédération néerlandaise (KNVB) a également confirmé la décision d'Ihattaren sur son site Internet, en publiant une photo du jeune prodige de 17 ans arborant le maillot néerlandais aux côtés de l'entraîneur national Ronald Koeman.

"J'y ai longuement réfléchi, j'ai aussi beaucoup consulté ma famille", a déclaré M. Ihattaren sur le site Web du KNVB (en néerlandais).

Copyright de l’image Fédération hollandaise de football Image caption Le jeune prodige de 17 ans arborant le maillot néerlandais aux côtés de l'entraîneur national Ronald Koeman

"Finalement, nous avons décidé d'opter pour l'équipe nationale néerlandaise. La fédération néerlandaise a beaucoup fait pour moi en me sélectionnant dans l'équipe des jeunes".

"Je joue pour les Oranjes depuis moins de 14 ans. J'ai gagné le Championnat d'Europe des moins de 17 ans" avec eux.

De son côté, Koeman est naturellement ravi de la décision d'un jeune joueur dont la valeur a augmenté depuis ses débuts au PSV en janvier dernier.

"Je suis prêt à aider ce jeune joueur qui évolue très rapidement et qui joue maintenant en équipe première du PSV", a déclaré Koeman.

"C'est le genre de talent que je veux garder pour le football néerlandais et heureusement, il a choisi les Oranjes".

Sa décision de choisir les Pays-Bas est un soulagement pour la fédération néerlandaise, qui a longtemps lutté pour s'arracher les services de joueurs nés aux Pays-Bas dans la grande communauté marocaine du pays.

Ces dernières années, la fédération néerlandaise n'a pu retenir des joueurs comme Hakim Ziyyech et Sofiane Amrabat, qui ont choisi le Maroc.