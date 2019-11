Naby Keita de retour avec le Syli national de Guinée

Copyright de l’image Getty Images Image caption Naby Keita de Liverpool a manqué la fin de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en raison d'une blessure.

Le milieu de terrain de Liverpool Naby Keita est de retour en équipe nationale sénior de Guinée après avoir manqué les matches amicaux contre les Comores et le Chili le mois dernier.

Le jeune homme de 24 ans fait partie des 23 joueurs sélectionnés par l'entraîneur Didier Six pour les prochains matches de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations du Syli National contre le Mali et la Namibie.

La Guinée affrontera le Mali à Bamako le 14 novembre avant d'accueillir la Namibie trois jours plus tard à Conakry.

Keita a d'abord été inclus dans l'équipe de Guinée pour les matches amicaux du mois dernier, mais il a été retiré de la liste après que Liverpool a semblé "réticent" à le libérer.

Il a manqué la fin de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte en raison d'une blessure et a souffert de plusieurs problèmes mineurs cette saison.

Keita n'a disputé que deux matches en Premier League anglaise cette saison, notamment en tant que remplaçant à la 84ème minute lors de la victoire 2 : 1 de Liverpool sur Aston Villa samedi dernier.

Il a également participé à deux reprises à la Ligue des champions de l'UEFA et à la Coupe EFL.

Le capitaine Ibrahima Traoré s'est récemment remis d'une blessure, mais n'a pas été inscrit sur la liste, pas plus que le défenseur d'Atlanta United, Florentin Pogba, qui a été rappelé dans l'équipe du Syli Nationale le mois dernier après une absence de deux ans.

Momo Yansané et deux joueurs de clubs locaux - Morlaye Syllaye et le gardien de but Sékouba Camara - sont les trois nouveaux visages de l'équipe.

La liste de Six :

Gardiens : Aly Keita (Ostersunds, Suède), Moussa Camara (AC Horoya, Guinée), Sekouba Camara (AS Kaloum, Guinée).

Défenseurs : Ibrahima Sory Sankhon (Sint-Truiden, Belgique), Simon Falette (Eintracht Frankfurt, Allemagne), Julian Jeanvier (Brentford, Angleterre), Sekou Conde (Chateauroux, France), Pa Konate (GIF Sundsval, Suède), Issiaga Sylla (Toulouse, France), Mickael Dyrestam (AO Xanthi, Grèce).

Milieu de terrain : Naby Keita (Liverpool, Angleterre), Ibrahima Conte (Beroe Stara Zagora, Bulgarie), Mady Camara (Olympiakos, Grèce), Sadio Diallo (Gençlerbirligi, Turquie), Kamso Mara (Slovan Liberec, République Tchèque).

Attaquant : Seydouba Soumah (Partizan Belgrade, Serbie), Mohamed Yattara (Auxerre, France), François Kamano (Bordeaux, France), Demba Camara (Apoel Tel-Aviv, Israël), José Kanté (Nastic Tarragona, Spain), Momo Yansané ( FC Isloch Minsk, Biélorussie), Morlaye Sylla (AC Horoya, Guinée)