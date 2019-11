Manuel Cabit de Metz gravement blessé dans un accident de voiture

Copyright de l’image Getty Images Image caption Manuel Cabit (à droite) a rejoint Metz cet été

L'arrière gauche de Metz, Manuel Cabit, a été grièvement blessé dans un accident de voiture, au cours duquel son coéquipier Kevin N'Doram s'est tiré indemne.

Les deux hommes ont étaient impliqués dans un accident dimanche après-midi sur l'autoroute A4 près de Metz, dans le nord-est de la France.

Ils avaient tous les deux participé au match nul 2 : 2 entre Metz et Montpellier samedi dernier, résultat qui a positionné le club à la 19ème place de la Ligue 1 française.

Le club de Metz indique que Cabit, le Martiniquais de 26 ans, est hospitalisé à Reims, mais que son état est stable et n'engage en rien son pronostic vital.

"N'Doram, blessé, a pu quitter l'hôpital rapidement. En même temps, choqué par l'accident, il va se reposer quelques jours", a déclaré Metz dans un communiqué.

"Manuel Cabit, malheureusement, a été grièvement blessé. Il est actuellement au CHU de Reims. Son état ne met pas sa vie en danger. Sa famille et ses proches l'entourent. Son équipe, ses entraîneurs et tous ceux du FC Metz lui apportent leur soutien intense dans ces moments difficiles et lui souhaitent un prompt rétablissement".

N'Doram, 23 ans, est un milieu défensif prêté par Monaco, tandis que Cabit a fait trois apparitions dans le club depuis son arrivée en été.