Mané et Salah maintiennent Liverpool en tête

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'international sénégalais Sadio Mané et son coéquipier égyptien Mohamed Salah

L'international sénégalais Sadio Mané et son coéquipier égyptien Mohamed Salah ont permis à Liverpool de se maintenir en tête du championnat d'Angleterre au terme de la 12è journée.

Liverpool a vaincu le champion en titre, Manchester City (3-1) avec des buts marqués par ses deux stars africaines : Mané et Salah..

L'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont participé à la fête avec un but chacun. Les Reds caracolent en tête du championnat et frappent un grand coup face aux Skyblues.

Lire aussi

Après le but de Fabinho à la 6è minute, l'Egyptien double la mise pour les Reds à la 13è avant que son coéquipier sénégalais ne vienne corser l'addition juste après la pause (51è).

La réduction du score de Bernardo Silva à la 78è minute ne changera rien à la rencontre.

Liverpool l'emporte et a désormais 9 points d'avance sur Manchester City de Riyad Mahrez qui était sur le banc.