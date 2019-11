Image caption Le Belge Adel Amrouche a entraîné le Burundi, le Kenya et la Libye dans le passé.

Le sélectionneur du Botswana, Adel Amrouche, a exclu quatre joueurs de son dernier groupe pour des raisons disciplinaires, après qu'ils aient été surpris en train de boire de l'alcool en octobre.

Amrouche a convoqué une équipe de 25 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Zimbabwe le 15 novembre et l'Algérie trois jours plus tard.

Le quatuor Mothusi Johnson, Mothusi Cooper, Onkabetse Makgantai et Thero Seetsile (évoluant en Afrique du Sud) ont tous été retrouvés ivres après la défaite 1:0 du Botswana en octobre dernier lors d'un match éliminatoire pour la Coupe du Monde.

M. Amrouche a déclaré que les joueurs ne seraient pas pris en considération tant que des mesures appropriées n'auraient pas été prises.

Alors que la Fédération de Football du Botswana (BFA) n'a pas encore discipliné les joueurs, son président, Monnakgotla Mojaki, a déclaré que l'organe directeur a élaboré un code de conduite pour les joueurs.

"Nous discuterons du code de conduite avec les joueurs, par l'intermédiaire de leur syndicat, afin qu'ils soient régis par des règles et des règlements ", a-t-il expliqué.

"Et alors ils sauront distinguer le bien du mal, et cela déterminera aussi ce qui peut être fait."

L'équipe comprend six joueurs basés à l'étranger, dont deux d'Europe, Mpho Kgaswane (Zirah FC, Azerbaïdjan) et l'ailier Kabelo Seakanyeng (Lijah Atlhetic, Malte).

Les quatre autres joueurs évoluent tous en Afrique du Sud : le gardien de but, Ezekiel Morake et Mosha Gaolaolwe font tous deux partie du TS Galaxy, tandis que Mogakolodi Ngele des Black Leopards et Lesenye Ramorake de Highlands Park évoluent en première division.

Amrouche a retardé la publication de son équipe afin de parler d'abord directement à tous les clubs qui ont des joueurs dans a sélection.

L'équipe du Botswana qui affrontera le Zimbabwe et l'Algérie :

Gardiens de but : Ezekiel Morake (TS Galaxy, Afrique du Sud), Kabelo Dambe (Township Rollers), Lesenya Malapela (Orapa United)

Défenseurs : Mmoloki Kebalepile (Extension Gunners, Gape Gaogangwe (Orapa United), Tshepo Maikano (Gaborone United), Onkarabile Ratanang, Simisane Mathumo, Thatayaone Ditlokwe (tous les Township Rollers), Lesenya Ramora (Highlands Park, Afrique du Sud), Kaelo Kgaswane (Systèmes de sécurité)

Milieux de terrain: Mosha Gaolaolwe (TS Galaxy, Afrique du Sud), Molebatsi Tlhalefo, Ofentse Nato, Maano Ditshupo (tous les Township Rollers), Keagile Kobe (BDF XI), Thatayaone Ramatlapeng (Systèmes de sécurité), Mogakolodi Ngele (Black Leopards, Afrique du Sud), Kabelo Seakanyeng (Lija Athletic, Malte), Mpho Kgaswane (Zira FC, Azerbaijan)

Attaquants : Tumisang Orebonye, Lemponye Tshireletso (tous les Township Rollers), Kenanao Kgetholetsile (Systèmes de sécurité), Mishani Thupa (Extension Gunners), Thayaone Kgamanyane (Gaborone United)