Les Fennecs ont ouvert le score peu de temps avant la mi-temps, grâce au défenseur central Ramy Bensebaini.

L'ailier gauche Youcef Belaïli a ensuite obtenu un penalty que l'attaquant Baghdad Bounedjah a transformé, doublant la marque à la 68e minute.

Le festival algérien s'est poursuivi avec un troisième but signé Belaïli (75e).

Onze minutes plus tard, Hilal Soudani, qui n'avait plus joué pour l'Algérie depuis plus d'un an, porte le score à 4-0. Baghdad Bounedjah signe ensuite le cinquième but des Verts face aux Zambiens, dans les arrêts de jeu (90e).

Voici les résultats de la première journée :

Vendredi

Maroc 0 - 0 Mauritanie - Groupe E

Zimbabwe 0 - 0 Botswana - Groupe H

Tanzanie 2 - 1 Guinée Equatoriale - Groupe J

Tunisie 4 - 1 Libye - Groupe J

Jeudi

Mali 2 - 2 Guinée - Groupe A

Ghana 2 - 0 Afrique du Sud - Groupe C

RD Congo 0 - 0 Gabon - Groupe D

Mozambique 2 - 0 Rwanda - Groupe F

Egypte 1 - 1 Kenya - Groupe G

Togo 0 - 1 Comores - Groupe G

Algérie 5 - 0 Zambie - Groupe H

Mercredi